واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پیش از این «هانگ کائو» سرپرست نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد که حملات ایران خسارت گستردهای به تاسیسات نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده است.
کائو در گفتوگویی در این رابطه بیان کرد: «نیروهای ایرانی بحرین را بهشدت درهم کوبیدند.»
در همین رابطه، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پیامی در ایکس نوشت: «صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست میگوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعاً «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان کاری که با دیگر پایگاههای پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند.»
این اظهارنظر مقام آمریکایی اذعانی نادر در سطح یک مقام عالی آمریکایی به میزان خسارات واردشده به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین محسوب میشود.
کائو گفت خسارات واردشده به این پایگاه همچنین بر عملیات مرتبط با ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» تاثیر گذاشته و باعث شده است خدمه این ناو «جایی برای پهلو گرفتن نداشته باشند.»
تحلیلهای انجامشده بر اساس منابع باز و تصاویر ماهوارهای پیشتر نشان داده بودند که تاسیسات آمریکا در بحرین در جریان حملات ایران در اوایل جنگ، متحمل خسارات قابلتوجهی شدهاند.
دریادار «داریل کادل» رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا اوایل ماه جاری میلادی گفته بود این نیرو «به این زودیها» به فعالیت پشتیبانی دریایی بحرین بازنخواهد گشت، زیرا این تاسیسات آسیب دیده است.