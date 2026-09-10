شلیک موشکهای اپتیکی ایران به سوی ناوهای آمریکایی
تلگراف نوشت: ایران برای نخستین بار موشک مجهز به حسگرهای اپتیکی را سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ تلگراف مدعی شد: ایران برای نخستین بار موشک مجهز به حسگرهای اپتیکی را سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرد.
مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند ایران روز چهارشنبه برای نخستین بار از موشکهای جدید مجهز به حسگرهای اپتیکی در تلاش برای حمله به ناوهای جنگی آمریکا استفاده کرده است.
سپاه پاسداران در جریان حملات شبانه، موجی از حملات را علیه نیروهای آمریکایی در اردن و ۱۰ فروند شناور آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد.
موشکهای مجهز به جستجوگرهای اپتیکی با بهرهگیری از دوربینها و حسگرهای نوری، اهداف را با دقت بالا شناسایی و ردیابی کرده و به سمت آنها هدایت میشوند.
ایران اواخر سال گذشته میلادی از سامانه موشکی جدید خود رونمایی کرده و آن را قاسم بصیر نامیده بود؛ نوعی موشک بالستیک میانبرد که به حسگرهای اپتیکی مجهز است.
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