En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شلیک موشک‌های اپتیکی ایران به سوی ناوهای آمریکایی

تلگراف نوشت: ایران برای نخستین بار موشک مجهز به حسگرهای اپتیکی را سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۰
| |
1624 بازدید
شلیک موشک


به گزارش تابناک؛ تلگراف مدعی شد: ایران برای نخستین بار موشک مجهز به حسگرهای اپتیکی را سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرد.

مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند ایران روز چهارشنبه برای نخستین بار از موشک‌های جدید مجهز به حسگرهای اپتیکی در تلاش برای حمله به ناوهای جنگی آمریکا استفاده کرده است.
سپاه پاسداران در جریان حملات شبانه، موجی از حملات را علیه نیروهای آمریکایی در اردن و ۱۰ فروند شناور آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد.
موشک‌های مجهز به جستجوگرهای اپتیکی با بهره‌گیری از دوربین‌ها و حسگرهای نوری، اهداف را با دقت بالا شناسایی و ردیابی کرده و به سمت آنها هدایت می‌شوند. 
ایران اواخر سال گذشته میلادی از سامانه موشکی جدید خود رونمایی کرده و آن را قاسم بصیر نامیده بود؛ نوعی موشک بالستیک میان‌برد که به حسگرهای اپتیکی مجهز است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
موشک ناو آمریکایی تنگه هرمز
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انهدام شمپاد ارتش آمریکا در تنگه هرمز
شکار زیر آب در هرمز؛ ایران چگونه به Dive-LD آمریکایی رسید؟
عکس: انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qao
tabnak.ir/005qao