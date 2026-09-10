سرلشکر رضایی: قطعنامه ضدایرانی آژانس غیرقانونی است

سرلشکر محسن رضایی در توییتی نوشت: قطعنامه تصویب‌شده در شورای حکام، اقدامی غیرقانونی، از نظر فنی بی‌اساس و کاملاً سیاسی است که ردپای آشکار فشار‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در آن دیده می‌شود.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای امنیت ملی در توییتی نوشت: قطعنامه تصویب‌شده در شورای حکام، اقدامی غیرقانونی، از نظر فنی بی‌اساس و کاملاً سیاسی است که ردپای آشکار فشار‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در آن دیده می‌شود.

اقدامات سیاسی و تخریب‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.