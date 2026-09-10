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سرلشکر رضایی: قطعنامه ضدایرانی آژانس غیرقانونی است

سرلشکر محسن رضایی در توییتی نوشت: قطعنامه تصویب‌شده در شورای حکام، اقدامی غیرقانونی، از نظر فنی بی‌اساس و کاملاً سیاسی است که ردپای آشکار فشار‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در آن دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۰۰
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سرلشکر رضایی: قطعنامه ضدایرانی آژانس غیرقانونی است

به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای امنیت ملی در توییتی نوشت: قطعنامه تصویب‌شده در شورای حکام، اقدامی غیرقانونی، از نظر فنی بی‌اساس و کاملاً سیاسی است که ردپای آشکار فشار‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در آن دیده می‌شود.

اقدامات سیاسی و تخریب‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.

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سرلشکر محسن رضایی دبیر شعام شورای امنیت ملی قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی غیرقانونی
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