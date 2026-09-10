عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از سیدعلی موسویگرمارودی
غلامعلی حدادعادل و حسین محمدی با حضور در بیمارستان، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، از سیدعلی موسوی گرمارودی، شاعر برجسته و چهره ماندگار ادبیات کشور، عیادت کردند
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ غلامعلی حدادعادل و حسین محمدی بهنمایندگی از رهبر انقلاب با حضور در محل بستری سیدعلی موسوی گرمارودی، هنرمند انقلابی و چهرهٔ ماندگار شعر و ادبیات کشور، از او عیادت کردند.
در این دیدار، نمایندگان رهبر انقلاب ضمن ابلاغ سلام حضرت آیتالله خامنهای، در جریان آخرین وضعیت درمانی این شاعر و ادیب برجسته قرار گرفتند.
منبع: فارس
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