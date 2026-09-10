فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد.

اخطار جدید فرمانده نیروی دریایی سپاه به ارتش آمریکا

به گزارش تابناک، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی پنجشنبه شب ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ افزود: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیل‌درون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

وی ادامه داد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد.

منبع: ایرنا