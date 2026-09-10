اخطار جدید فرمانده نیروی دریایی سپاه به ارتش آمریکا
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار میگیرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۵| |
1814 بازدید
به گزارش تابناک، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی پنجشنبه شب ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ افزود: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیلدرون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.
وی ادامه داد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار میگیرد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟