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اخطار جدید فرمانده نیروی دریایی سپاه به ارتش آمریکا

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۵
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سردار عظمایی

 

به گزارش تابناک، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی پنجشنبه شب ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ افزود: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیل‌درون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

وی ادامه داد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد.

منبع: ایرنا

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سردار عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه ارتش آمریکا شناور بدون سرنشین تنگه هرمز
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