جزییات شمپاد منهدم شده آمریکایی توسط سپاه

این شناور پیش از این در منطقه توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و Task Force 59 به‌کار گرفته می‌شد؛ یگانی که مرکز فعالیت آن در بحرین قرار داشت و مأمور توسعه شبکه شناورهای بدون‌سرنشین و هوش مصنوعی نیروی دریایی آمریکا بود.





به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه یک فروند شناور سطحی بدون‌سرنشین آمریکایی از نوع Saildrone Explorer را در محدوده تنگه هرمز هدف قرار داده است.



باید بدانید که Saildrone Explorer یک USV حدوداً ۷ متری و مداومت‌بالاست که برای مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و آگاهی محیطی دریایی (MDA) به دوربین‌ها، سامانه‌های ارتباطی و حسگرهای مختلف مجهز می‌شود. این شناور پیش از این در منطقه توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و Task Force 59 به‌کار گرفته می‌شد؛ یگانی که مرکز فعالیت آن در بحرین قرار داشت و مأمور توسعه شبکه شناورهای بدون‌سرنشین و هوش مصنوعی نیروی دریایی آمریکا بود.



پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفت و از رده خارج شد! اکنون Saildrone توسط یگان مستقر در محور خصب عمان استفاده می شود.