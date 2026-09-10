هشدار قالیباف به شکست آمریکا در مهار قیمت نفت
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشاندهندهٔ بیاثر بودن اقدامات خزانهداری آمریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قمیت نفت در آینده است در حساب کاربری خود در شبکهٔ اکس نوشت:
اگر دنبال یک راهنمایی برای آیندهٔ بازار نفت میگردید و مقامات اقتصادی دولت آمریکا چیزی نمیگویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم: وزارت خزانه داری برای کنترل قیمت نفت زرادخانهٔ ابزارهای بیاثر خودش را (از قبیل دروغپردازی با آکسیوس، مداخله در بازار، آزاد سازی ذخایر و…) خالی خواهد کرد ولی اثری در کاهش قیمت ندارد. این نمودار را ببینید ولی وانمود کنید که نمیدانید مرحلهٔ بعدی چیست.
توییت قالیباف به اظهارات کوین وارش رییس فعلی فدرال رزرو آمریکا اشاره دارد که پیش از این بارها اعلام کرده است که به انتشار گزارشهای سیاستهای آتی اقتصادی (Forward Guidance) که راهنمایی برای فعالان بازار است، اعتقاد چندانی ندارد. در این توییت با اشاره به این رویهٔ مقامات اقتصادی آمریکا، به فعالان بازار انرژی در آمریکا توضیحاتی درباره آیندهٔ این بازار شده است.
در نمودار منتشر شده توسط قالیباف نشان داده که تلاشهای بسنت وزیر خزانهداری برای مهار قیمت انرژی (با مداخله در بازار و آزاد کردن بیمحابای نفت ذخایر استراتژیک) تاثیری در مهار رشد قیمت نداشته و در آینده نیز بازار باید منتظر خبرسازیهای او با رسانههایی مانند آکسیوس دروغگو و اعلام اخبار جعلی از قبیل بازگشایی هرمز یا این قبیل باشد ولی فعالان بازار باید بدانند که اقدامات بسنت در آینده نیز تاثیری در مهار قیمت نخواهد داشت.
بازار انرژی به اظهارات بسنت بیحس شده است و راهی جز پذیرش حقوق ملت ایران ندارند. استمرار این رویه دولت آمریکا در زورگویی و به رسمیت نشناختن حقوق ملت ایران و عدم پایبندی به تعهدات خود، تنها یک پیامد خواهد داشت و آن هم ته کشیدن چاههای ذخایر استراتژیک نفت و افزایش قیمت نفت خواهد بود و بس! کمربندها را ببندید و برای قیمتهای بالاتر در صورت عدم اصلاح رویکرد دولت آمریکا آماده شوید!