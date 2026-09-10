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ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد

رئیس جمهوری ایالات متحده مدعی شد که جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۸۷
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دونالد ترامپ

به گزارش تابناک؛ ترامپ در یک مصاحبه تلفنی کوتاه به این پایگاه خبری آمریکایی ادعا کرد: «جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد، زیرا در عمل چیزی برای هدف قرار دادن» در ایران باقی نمانده است.

رئیس جمهوری ایالات متحده در طول تماس پنج دقیقه‌ای افزود: «کمی این طرف‌تر یا کمی آن طرف‌تر هر زمان که بخواهم، تمام خواهد شد.»

اکسیوس در خصوص اهمیت اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده خاطرنشان کرد: «با آنکه ترامپ به صورت عنی اعلام می‌کند که عملیاتش تا حد زیادی به اهداف خود رسیده است، مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند هیچ دستورالعمل داخلی در مورد زمان توقف جنگ وجود ندارد.»

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ پیش از این در مصاحبه تلفنی با خبرنگار سی‌بی‌اس نیوز نیز گفته بود: این درگیری «بسیار جلوتر» از جدول زمانی چهار تا پنج هفته‌ای است که پیشتر ذکر کرده بود.

خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس روز دوشنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی گفته است که جنگ «می‌تواند خیلی زود تمام شود.»

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

پیش از این، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: پیرو اقدامات غرور آفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمله به اهداف دشمنان آمریکایی - صهیونی، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با چهار فروند موشک بالستیک مورد حمله قرار گرفت.

همچنین بنا بر گزارش روابط عمومی ارتش، از سامانه موشکی قدرتمند نیروی دریایی ارتش نیز موشک ساحل به دریا به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک شد.

منبع: ایرنا

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دونالد ترامپ جنگ با ایران توقف جنگ
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