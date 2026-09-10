نیرو‌های مسلح یمن در آستانه تسلط بر بندر راهبردی المخا در غرب این کشور و در ساحل دریای سرخ قرار گرفته‌اند.

دروازه باب المندب به کنترل انصارالله یمن درآمد؛ خسارات سنگین به عربستان در «المخا»

به گزارش تابناک، منابع رسانه‌ای امروز پنجشنبه اعلام کردند که نیرو‌های یمنی از سمت شمال وارد ساحل المخا شده و از سمت شرق نیز تا فرودگاه المخاء پیشروی کرده‌اند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن کنترل مناطق الوازعیه، الخوخه و حیس را به دست گرفته و به ورودی‌های بندر راهبردی المخا نزدیک شده‌اند.

وی تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن توانسته‌اند بر مناطق و پایگاه‌های نظامی مهمی در بندر المخا در غرب استان تعز مسلط شوند.

به گفته خبرنگار المیادین، نیرو‌های یمنی کنترل پایگاه خالد و همچنین پایگاه جبل النار را که مقر فرماندهی مزدوران سعودی در ساحل غربی است، به دست گرفته‌اند.

رسانه‌های یمنی تأکید کردند که شمار زیادی از مزدوران سعودی در فرودگاه المخا خود را تسلیم نیرو‌های مسلح یمن کرده‌اند.

انصارالله پس از ساعت‌ها درگیری شدید، کنترل شهر بندری المخا را در دست گرفتند و نیرو‌های دولتی را مجبور به عقب‌نشینی به سمت جنوب (منطقه ذوباب) کردند.

این پیشروی در چارچوب یک عملیات گسترده‌تر برای تسلط بر کل سواحل غربی یمن و نزدیک شدن به تنگه استراتژیک باب‌المندب صورت می‌گیرد.

شهر المخا تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر با این تنگه فاصله دارد. «المخا» یک بندر راهبردی در ساحل دریای سرخ و نزدیک تنگه باب‌المندب به شمار می‌رود. اهمیتش به‌ویژه در کنترل و رصد مسیر کشتیرانی دریای سرخ، انتقال کالا و موقعیت نظامی آن در جنگ یمن است و سقوط آن به معنای از دست رفتن مهمترین پایگاه نظامی و لجستیکی عربستان در سواحل غربی یمن خواهد بود.

خسارات سنگین به نیرو‌های وابسته به عربستان

همچنین «طارق صالح» فرمانده مزدوران سعودی در ساحل غربی یمن اعلام کرد که آنها مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را بازآرایی کرده و به جنوب بندر المخا عقب نشینی کنند.

در این راستا، انصارالله اعلام کرد که در بزرگ‌ترین عملیات اسارت تاریخ جنگ‌های مدرن، سه تیپ کامل از ارتش سعودی و مزدورانش با تمام سلاح‌ها و تجهیزات سبک و سنگین خود، در جبهه‌های حیس، المخا، الخوخه، تعز و الجوف تسلیم نیرو‌های مسلح یمن شدند.

محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن امروز با انتشار یک ویدئو در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی X، از بزرگ‌ترین عملیات اسارت در تاریخ جنگ‌های مدرن خبر داد.

وی نوشت: «شاهد بزرگترین عملیات اسارت در تاریخ جنگ‌های مدرن باشید: صف‌ها و ردیف‌هایی از اسرای ارتش سعودی و مزدوران آن در حیس، مخا، خوخه، تعز و الجوف. سه تیپ، با تمام سلاح‌ها و تجهیزات سبک و سنگین خود، تسلیم ارتش یمن شدند. الحمدلله».

این خبر‌ها در حالی است که با وجود منتشر نشدن اعلامیه رسمی از سوی نیرو‌های مسلح یمن درباره تسلط بر بندر المخا، رویترز به نقل از منابع دولتی یمن اعلام کرده است که جنبش انصارالله کنترل شهر المخا را به دست گرفته و بر حدود ۲۶۰۰ کیلومتر مربع از مساحت این بندر راهبردی تسلط دارد.

خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک منبع نظامی و شاهدان یمنی از تسلط نیرو‌های جنبش انصارالله بر شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ خبر داد.

سرتیپ عدنان الکنانی کارشناس امنیتی و نظامی عراقی، امروز پس از انتشار اخبار پیروزی‌های برق‌آسای نیرو‌های مسلح یمن به سمت تنگه راهبردی باب‌المندب، در تحلیل نحوه حصول این پیروزی‌ها گفت: انصارالله با زرادخانه موشک‌های بالستیک خود نگرانی بزرگی را برای عربستان و متحدان و مزدورانش ایجاد می‌کنند.

وی افزود نیرو‌های مسلح یمن به سبک «جنگ‌های چریکی» علیه سعودی‌ها می‌جنگند؛ در حالی که سعودی‌ها صرفاً به حملات هوایی از ارتفاع بالا متکی هستند و توانِ پایین آمدن از این ارتفاع و ورود به میدان نبردِ مستقیم را ندارند.

این کارشناس امنیتی تایید کرد که نیرو‌های مسلح یمن در المخا خسارات سنگینی به عربستان وارد کردند و سلاح‌ها و مهمات زیادی را به غنیمت گرفتند.

لازم به ذکر است صبح امروز، نیرو‌های مسلح یمن به جزایر مشرف به المخا از جمله جزیره زُقر حمله کردند و تجمعات دشمن سعودی را هدف قرار دادند و پس از آن، حمله به منطقه ذو باب را آغاز کردند و عقب‌نشینی مزدوان سعودی از این منطقه را رصد کردند.

منابع یمنی سپس از عقب‌نشینی جمعی مزدوران سعودی از ذو باب به سمت عدن، همزمان با نزدیک شدن نیرو‌های مسلح یمن به این منطقه خبر دادند.

اهمیت راهبردی «المخا» برای انصارالله

به گزارش تابناک، انصارالله با تصرف المخا، به هدف خود برای تسلط بر این تنگه حیاتی نزدیک‌تر شد. باب‌المندب یک کریدور آبی حیاتی است که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند. انصارالله در صورت تسلط کامل، می‌توانند عبور کشتی‌ها را کنترل یا مختل کنند.

پس از آنکه تنگه هرمز به دلیل جنگ عملاً بسته شد، عربستان صادرات نفت خود را به مسیر دریای سرخ و باب‌المندب منتقل کرده بود. اکنون با تهدید انصارالله در این تنگه، مسیر جایگزین حیاتی عربستان نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

با تسلط انصارالله بر سواحل و جزایر نزدیک تنگه (مانند جزیره پریم)، تهدید علیه کشتیرانی از حملات موشکی دوربرد به استقرار سلاح‌های ضدکشتی در نزدیکی سواحل و حتی مین‌گذاری دریایی تغییر می‌کند که مقابله با آن بسیار دشوارتر است.