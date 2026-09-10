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کد خبر: ۱۳۹۳۷۷۳
بازدید: ۵۴۰

عکس: دریاچه ارومیه

با افزایش آب و شکل‌گیری دوباره چشم‌انداز‌های آبی در بخش‌هایی از دریاچه ارومیه، یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های ایران حضور گردشگران در حاشیه این دریاچه بار دیگر پررنگ شده است. مردمی که برای تماشای طبیعت و ثبت لحظه‌هایی متفاوت به ساحل آمده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دریاچه ارومیه گردشگران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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