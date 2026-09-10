بزرگترین اسارت تاریخ جنگهای مدرن توسط یمنیها
به گزارش تابناک؛ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس، از وقوع آنچه «بزرگترین عملیات اسارت در تاریخ جنگهای مدرن» خوانده، خبر داد.»
وی نوشت: «شاهد بزرگترین عملیات اسارت در تاریخ جنگهای مدرن باشید: صفها و ردیفهایی از اسرای ارتش سعودی و مزدوران آن در حیس، مخا، خوخه، تعز و الجوف.
سه تیپ، با تمام سلاحها و تجهیزات سبک و سنگین خود، تسلیم ارتش یمن شدند. الحمدلله».
سرتیپ عدنان الکنانی کارشناس امنیتی و نظامی عراقی، امروز پس از انتشار اخبار پیروزیهای برقآسای نیروهای مسلح یمن به سمت تنگه راهبردی بابالمندب، در تحلیل نحوه حصول این پیروزیها گفت: انصارالله با زرادخانه موشکهای بالستیک خود نگرانی بزرگی را برای عربستان و متحدان و مزدورانش ایجاد میکنند.
وی افزود نیروهای مسلح یمن به سبک «جنگهای چریکی» علیه سعودیها میجنگند؛ در حالی که سعودیها صرفاً به حملات هوایی از ارتفاع بالا متکی هستند و توانِ پایین آمدن از این ارتفاع و ورود به میدان نبردِ مستقیم را ندارند.
این کارشناس امنیتی تایید کرد که نیروهای مسلح یمن در المخا خسارات سنگینی به عربستان وارد کردند و سلاحها و مهمات زیادی را به غنیمت گرفتند.
منبع: فارس