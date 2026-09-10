قیمت دلار در آخرین روز هفته/ سومین راهکار همتی برای مهار نرخ ارز چیست؟

بازار ارز در آخرین روز هفته با تداوم روند صعودی قیمت‌ها همراه شد؛ روندی که همزمان بازار طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داد و نگاه‌ها را بار دیگر به سمت سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی و کنترل انتظارات تورمی معطوف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بررسی‌های میدانی از بازار ارز در روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه نشان می‌دهد قیمت دلار در بازار آزاد با ثبت رکوردی جدید به ۲۳۶ هزار تومان رسیده است. همزمان، هر یورو در بازار آزاد ۲۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ درهم امارات نیز تا ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین قیمت هر پوند انگلیس در بازار آزاد تهران به ۳۱۶ هزار تومان رسید.

رشد نرخ ارز در مرکز مبادله

افزایش قیمت‌ها تنها به بازار آزاد محدود نماند و در مرکز مبادله ارز و طلا نیز نرخ خرید و فروش حواله ارز با رشد همراه شد. بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۶۱ هزار و ۴۵۸ تومان رسید و نرخ فروش حواله دلار نیز تا ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ تومان افزایش یافت.

در بخش یورو نیز نرخ خرید حواله به ۱۸۷ هزار و ۷۲۸ تومان رسید و نرخ فروش آن در مرکز مبادله ۱۸۹ هزار و ۴۳۳ تومان ثبت شد؛ نرخی که نسبت به روز قبل افزایش نشان می‌دهد.

اثر مستقیم جهش ارزی بر بازار طلا و سکه

همزمان با رشد نرخ ارز در بازار آزاد، بازار طلا و سکه نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در معاملات امروز بازار تهران، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۴ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان رسید و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز تا ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صعود کرد.

این در حالی است که بهای جهانی طلا امروز با کاهش ۸ دلاری به ۴۳۸۸ دلار رسید، اما اثر رشد نرخ ارز در بازار داخلی به اندازه‌ای بود که افت قیمت جهانی طلا نتوانست مانع افزایش بهای طلا و سکه در بازار ایران شود. به بیان دیگر، افزایش نرخ دلار عملاً اثر نزولی بازار جهانی را در معاملات داخلی خنثی کرده است.

اوج‌گیری انتظارات تورمی و چشم بازار به بانک مرکزی

تحولات اخیر بازار ارز در شرایطی رخ داده که انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر بار دیگر تقویت شده و همین مسئله بر رفتار معامله‌گران و روند قیمت‌ها اثرگذار بوده است. در چنین فضایی، توجه فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های بانک مرکزی جلب شده است.

در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش با اشاره به آمادگی این نهاد برای مدیریت بازار تاکید کرده بود: هر جا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات انتظاری تشدید شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. به گفته وی، زمان، نحوه و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.

سه ابزار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

در واکنش به تحولات اخیر، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای جدید را برای مدیریت بازار فعال کرده است. نخستین اقدام، اجرای سیاست عرضه هزار دلار با کارت ملی و با نرخی نزدیک به بازار آزاد بود؛ سیاستی که با هدف افزایش عرضه و کاهش التهاب در بازار دنبال می‌شود.

در گام بعدی، فروش اوراق سلف سکه در بورس در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از بازار فیزیکی سکه به سمت ابزارهای مالی هدایت شود. همچنین قرار است از هفته آینده پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی آغاز شود؛ ابزاری که می‌تواند به جذب منابع ارزی و هدایت آن به بازارهای رسمی کمک کند.

رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره سازوکار این صندوق‌ ارزی اعلام کرده است که دارندگان ارز می‌توانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل، واحد سرمایه‌گذاری ارزی دریافت کنند. به گفته او، صدور و ابطال واحدهای این صندوق‌ها نیز به‌صورت ارزی انجام می‌شود و سرمایه‌گذار در زمان خروج، معادل ارزش دارایی خود را به برای حمل، دریافت خواهد کرد.

همتی گفته است: «بانک مرکزی در حال فراهم‌کردن و تسهیل سازوکار‌های لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزار‌های مالی ارزی، فعال‌سازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.»

به گزارش تابناک؛ باید دید در هفته آتی، مجموعه اقدامات بانک مرکزی از جمله عرضه ارز، فروش اوراق سلف سکه و آغاز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی تا چه اندازه می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، مسیر قیمت‌ها را مدیریت کند و آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.