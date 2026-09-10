نبض خبر
رقم خنده دار طلای ایران که در صداوسیما مطرح شد
کارشناس شبکه افق صداوسیما در اظهاراتی عجیب که سوژه فضای مجازی شده مدعی شد ذخایر طلای بانک مرکزی 500 میلیون تن، طلای دست مردم 500 میلیون تن و طلای معادن کشور 800 میلیون تن است؛ یعنی مجموعا یک میلیارد و هشتصد میلیون تن طلا است. این در حالی است که برآورد میشود طلای موجود در بانک مرکزی حداکثر چند صد تن باشد و کل طلای استخراجشده در تاریخ بشر حدود دویست و بیست و دو هزار تن تخمین زده میشود! این بخش که سوژه فضای مجازی شده را میبینید و میشنوید.
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