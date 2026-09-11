En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
بروجردی در گفت‌و‌گو با تابناک:

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از عملکرد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: حتی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، روسیه و چین در کنار ایران خواهند بود و این اقدام نتیجه‌ای برای آمریکا نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۶۳
| |
2560 بازدید

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به عملکرد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: مدیر کل آژانس به هوای دبیرکل شدن سازمان ملل، هر نوکری برای آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده است.

 

وی افزود: با وجود اینکه یکی از مقررات شاخص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که مراکز صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای باید مصون از تعرض باشند، شاهد بودیم حتی بعد از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران، مدیرکل آژانس حتی یک بیانیه در محکومیت این موضوع صادر نکرد.

گروسی با این سطح از شعور سیاسی صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد

بروجردی ادامه داد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاقد هرگونه صلاحیت است و این‌قدر هم شعور سیاسی ندارد که با این رویکردها دبیرکل سازمان ملل شود.

چین و روسیه قطعاً قطعنامه را وتو خواهند کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به شرایط جدید بین‌المللی گفت: دوران قبل سپری شده است و اکنون چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و قطعاً از حق وتو استفاده خواهند کرد.

اقدام آمریکایی‌ها  تروئیکای اروپا آب در هاون کوبیدن است

وی تصریح کرد: بر فرض اینکه پرونده ایران را هم به شورای امنیت ارسال کنند، نمی‌توانند مصوبه بگیرند. در واقع تیر آنها به سنگ خواهد خورد و هیچ تأثیری نخواهد داشت.

بروجردی در پایان گفت: به نظر من این اقدام آمریکایی‌ها آب در هاون کوبیدن است.

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد

به گزارش تابناک، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۹ سپتامبر قطعنامه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را تصویب کرد؛ روسیه و چین از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رافائل گروسی شورای حکام شورای امنیت چین و روسیه قطعنامه بروجردی
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده ایران در شورای امنیت با سد چین و روسیه روبه‌رو می‌شود؟ / غرب با فشار بیشتر، ایران را به سمت شرق سوق می‌دهد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qa3
tabnak.ir/005qa3