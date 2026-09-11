ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکردها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به عملکرد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار کرد: مدیر کل آژانس به هوای دبیرکل شدن سازمان ملل، هر نوکری برای آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده است.
وی افزود: با وجود اینکه یکی از مقررات شاخص آژانس بینالمللی انرژی اتمی این است که مراکز صلحآمیز فعالیت هستهای باید مصون از تعرض باشند، شاهد بودیم حتی بعد از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هستهای ایران، مدیرکل آژانس حتی یک بیانیه در محکومیت این موضوع صادر نکرد.
گروسی با این سطح از شعور سیاسی صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
بروجردی ادامه داد: مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی فاقد هرگونه صلاحیت است و اینقدر هم شعور سیاسی ندارد که با این رویکردها دبیرکل سازمان ملل شود.
چین و روسیه قطعاً قطعنامه را وتو خواهند کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به شرایط جدید بینالمللی گفت: دوران قبل سپری شده است و اکنون چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و قطعاً از حق وتو استفاده خواهند کرد.
اقدام آمریکاییها تروئیکای اروپا آب در هاون کوبیدن است
وی تصریح کرد: بر فرض اینکه پرونده ایران را هم به شورای امنیت ارسال کنند، نمیتوانند مصوبه بگیرند. در واقع تیر آنها به سنگ خواهد خورد و هیچ تأثیری نخواهد داشت.
بروجردی در پایان گفت: به نظر من این اقدام آمریکاییها آب در هاون کوبیدن است.
به گزارش تابناک، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۹ سپتامبر قطعنامه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را تصویب کرد؛ روسیه و چین از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند.