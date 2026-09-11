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ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز

ریما رامین فر به همراه پسرش آیین جعفری در مراسم فرش قرمز جشنواره ونیز
کد خبر: ۱۳۹۳۷۵۳
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977 بازدید
ریما رامین فر
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ریما رامین فر بازیگر زن سریال پایتخت جشنواره ونیز فرش قرمز
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