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پ
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
ریما رامین فر به همراه پسرش آیین جعفری در مراسم فرش قرمز جشنواره ونیز
کد خبر:
۱۳۹۳۷۵۳
تاریخ انتشار:
۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰
11 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۳۷۵۳
|
۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰
11 September 2026
|
977
بازدید
977
بازدید
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برچسب ها
ریما رامین فر
بازیگر زن
سریال پایتخت
جشنواره ونیز
فرش قرمز
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