عکس: تنش در بیروت
در پی اعتراض بازنشستگان نیروهای نظامی لبنان به پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷، میدان ریاضالصلح در مرکز بیروت به صحنه تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی تبدیل شد؛ تنشها در مقابل ساختمانهای دولتی و مجلس لبنان بالا گرفت و معترضان در اعتراض به مفاد بودجه، با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
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