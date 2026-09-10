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کد خبر: ۱۳۹۳۷۵۰
بازدید: ۸۴۰

عکس: تنش در بیروت

در پی اعتراض بازنشستگان نیروهای نظامی لبنان به پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷، میدان ریاض‌الصلح در مرکز بیروت به صحنه تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی تبدیل شد؛ تنش‌ها در مقابل ساختمان‌های دولتی و مجلس لبنان بالا گرفت و معترضان در اعتراض به مفاد بودجه، با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

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برچسب‌ها:
تنش در بیروت لبنان بیروت عکس بین الملل عکس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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