عکس: در قلمرو مرالهای ایران
در سکوت جنگلهای هیرکانی، آواز مرالها آغازگر فصل گاوبانگی است؛ روزهایی حساس در چرخه زندگی گوزنهای سرخ ایران که با افزایش تحرک و جابهجایی آنها در زیستگاه همراه میشود. مرال یا گوزن قرمز، بزرگترین گونه گوزن ایران و از شاخصترین جانوران جنگلهای هیرکانی است؛ گونهای که حضورش نشانهای از تنوع زیستی و سلامت این زیستبومهای ارزشمند به شمار میرود. در فصل گاوبانگی، نرها با بانگهای بلند قلمرو خود را اعلام میکنند و برای جلب مادهها و جفتگیری با یکدیگر رقابت دارند؛ چرخهای طبیعی که به تداوم نسل این گونه کمک میکند. پس از دوره جفتگیری، مادهها در سال بعد گوسالههای خود را به دنیا میآورند و نسل تازه مرالها در زیستگاههای طبیعی شکل میگیرد.همزمان با این فصل حساس، تشدید گشت و پایش محیطبانان، جلوگیری از شکار و ایجاد مزاحمت و حفاظت از زیستگاههای مرال اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ تلاشی برای آنکه بانگ مرالها همچنان در دل جنگلهای ایران طنینانداز بماند.