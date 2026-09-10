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قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۹ شهریور

بهای سکه امامی امروز با افزایش به ۲۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۸
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992 بازدید
قیمت سکه در بازار

به گزارش تابناک؛ بر پایه نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت‌‌‌‌ سکه نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.

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