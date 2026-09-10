قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۱۹ شهریور
بهای سکه امامی امروز با افزایش به ۲۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ بر پایه نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت سکه نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.
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