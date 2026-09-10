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قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۹ شهریور

نرخ دلار امروز هم با نمودار افزایشی به ۲۳۴,۹۸۰ (دویست و سی و چهار هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۷
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1495 بازدید
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو  در بازار امروز در مقایسه با دیروز افزایش داشت.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۶۲۴۳۷ (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ چهارصد و سی و هفت)‌ تومان به ۱۶۲۹۲۴ (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ نهصد و بیست و چهار)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۳۴,۹۸۰ (دویست و سی و چهار هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۸۸۸۷۴ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار)‌ تومان به ۱۸۹۴۳۳ (یکصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد و سی و سه)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۷۳,۷۲۰ (دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۴۲۳۰ (چهل و چهار هزار و دویست و سی) به ۴۴۳۶۳ (چهل و چهار هزار و سیصد و شصت و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۴,۱۷۰ (شصت و چهار هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۸,۷۴۰ (سیصد و هجده هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۸۶۰ (چهار هزار و هشتصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۷۰,۲۰۰ (یکصد و هفتاد هزار و دویست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۶۸,۸۸۰ (یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۷۶.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.
  

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
البته توی این شرایط که واردات نداریم،،حتما دلار و ارز حواله ای برای آقازاده ها و خانواده های ...هست،فنی دارو با دلار آزاد محاسبه میشه
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