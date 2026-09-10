نرخ دلار امروز هم با نمودار افزایشی به ۲۳۴,۹۸۰ (دویست و سی و چهار هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۹ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو در بازار امروز در مقایسه با دیروز افزایش داشت.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۶۲۴۳۷ (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ چهارصد و سی و هفت)‌ تومان به ۱۶۲۹۲۴ (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ نهصد و بیست و چهار)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۳۴,۹۸۰ (دویست و سی و چهار هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۸۸۸۷۴ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار)‌ تومان به ۱۸۹۴۳۳ (یکصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد و سی و سه)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۷۳,۷۲۰ (دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۴۲۳۰ (چهل و چهار هزار و دویست و سی) به ۴۴۳۶۳ (چهل و چهار هزار و سیصد و شصت و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۴,۱۷۰ (شصت و چهار هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۸,۷۴۰ (سیصد و هجده هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۸۶۰ (چهار هزار و هشتصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۷۰,۲۰۰ (یکصد و هفتاد هزار و دویست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۶۸,۸۸۰ (یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۷۶.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.

