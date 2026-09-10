حمله تند و کنایی معاون پزشکیان به صداوسیما

معاون پزشکیان در اظهاراتی کنایی به صداوسیما تاخت و نوشت: صداوسیما مجال و اجازه بدهد، به مردم گزارش می‌دهیم!

به گزارش تابناک؛ سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «پریشب گفتگوی خوب و چالشی با برنامه به وقت ایران داشتم. از گفتگوی با بچه‌های صمیمی، خونگرم و خوش دانش برنامه لذت بردم. حرف نگفتنی زیاد ماند، برخی به اقتضای شرایط کشور و برخی چون وقت برنامه تمام شد. قول دادم دوباره بروم و ‌عمری باشد خواهم رفت. هیاهوهای جانبی همه کف روی آب است.

صداوسیما مجال بدهد موظفیم بیشتر به مردم که صاحبان اصلی کشور و دولتند توضیح و گزارش بدهیم و خواهیم داد.»