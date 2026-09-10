En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حمله تند و کنایی معاون پزشکیان به صداوسیما

معاون پزشکیان در اظهاراتی کنایی به صداوسیما تاخت و نوشت: صداوسیما مجال و اجازه بدهد، به مردم گزارش می‌دهیم!
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۳
| |
697 بازدید
|
۳
سید مهدی طباطبایی

به گزارش تابناک؛ سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «پریشب گفتگوی خوب و چالشی با برنامه به وقت ایران داشتم. از گفتگوی با بچه‌های صمیمی، خونگرم و خوش دانش برنامه لذت بردم. حرف نگفتنی زیاد ماند، برخی به اقتضای شرایط کشور و برخی چون وقت برنامه تمام شد. قول دادم دوباره بروم و ‌عمری باشد خواهم رفت. هیاهوهای جانبی همه کف روی آب است.

صداوسیما مجال بدهد موظفیم بیشتر به مردم که صاحبان اصلی کشور و دولتند توضیح و گزارش بدهیم و خواهیم داد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سید مهدی طباطبایی دولت چهاردهم صداوسیما
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!
پزشکیان: صداوسیما نمی‌بینیم! / واکنش معنادار جبلی را ببینید
جنجال تازه کیهان علیه پزشکیان
گلایه نماینده مجلس از صداوسیما؛ بین نقد و توهین فرق است
سوال چالشی کارشناس صداوسیما از معاون پزشکیان
سانسور سخنان پزشکیان و سیدحسن خمینی در صداوسیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
6
5
پاسخ
این همه شورای اطلاع رسانی، معاونت ارتباطات، سخنگو، مشاور رسانه ای و غیره دارید، خب اطلاع رسانی کنید، دیگر چه نیازی به صداوسیما دارید؟ به قول رئیستان کسی که صداوسیما رو نگاه نمیکنه. اگر مشکلی در پاسخگویی دارید میتوانید از یوسف پزشکیان هم کمک بگیرید.
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
سابقه درخشان قبلی اصلاح طلبان این است که اگر مجالی پیدا کنند سخنان دشمن شاد کن زیادی برای گفتن دارند.چیزی که در دنیا نظیر ندارد و اگر جلوی زیادخواهی آنها جهت حفظ امنیت کشور گرفته شود شروع به غر غر کردن و جیگر خواری مردم شریف ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
بابا فکر مشکلات مردم باشید جنگ زرگری و نمایش چه فایده ایی دارد؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
تصاویر ملوانان آبراهام لینکلن در فاحشه‌خانه‌های تایلند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۳ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qZZ
tabnak.ir/005qZZ