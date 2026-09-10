حمله تند و کنایی معاون پزشکیان به صداوسیما
معاون پزشکیان در اظهاراتی کنایی به صداوسیما تاخت و نوشت: صداوسیما مجال و اجازه بدهد، به مردم گزارش میدهیم!
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۳| |
697 بازدید
به گزارش تابناک؛ سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «پریشب گفتگوی خوب و چالشی با برنامه به وقت ایران داشتم. از گفتگوی با بچههای صمیمی، خونگرم و خوش دانش برنامه لذت بردم. حرف نگفتنی زیاد ماند، برخی به اقتضای شرایط کشور و برخی چون وقت برنامه تمام شد. قول دادم دوباره بروم و عمری باشد خواهم رفت. هیاهوهای جانبی همه کف روی آب است.
صداوسیما مجال بدهد موظفیم بیشتر به مردم که صاحبان اصلی کشور و دولتند توضیح و گزارش بدهیم و خواهیم داد.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
این همه شورای اطلاع رسانی، معاونت ارتباطات، سخنگو، مشاور رسانه ای و غیره دارید، خب اطلاع رسانی کنید، دیگر چه نیازی به صداوسیما دارید؟ به قول رئیستان کسی که صداوسیما رو نگاه نمیکنه. اگر مشکلی در پاسخگویی دارید میتوانید از یوسف پزشکیان هم کمک بگیرید.
پاسخ ها
محمود| |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
ناشناس| |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟