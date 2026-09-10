بقایی: دروغ‌های مارکو روبیو نمی‌تواند جایگزین واقعیت شود. اگر واشنگتن واقعاً خواهان صلح بود، تنها یک گام ساده برمی‌داشت و به مداخلات خود در منطقه ما پایان می‌داد.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعلام کرد: دروغ‌های وزیر خارجه آمریکا در رابطه با مداخله ایران در موضوع یمن - عربستان، نمی‌تواند جای واقعیت‌ها را بگیرد.

وی بامداد امروز ۱۹ شهریور در واکنش به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر «مداخله ایران در موضوع یمن» در شبکه ایکس نوشت: «دروغ‌های مارکو روبیو نمی‌تواند جایگزین واقعیت شود. انصارالله بازیگری مستقل است که خود تصمیم می‌گیرد؛ نه از کسی دستور می‌پذیرد و نه نیابتی دیگران است.

ریشه بی‌ثباتی در منطقه را باید در مداخلات نظامی آمریکا و سیاست‌های سیطره‌طلبانه آن جست. اگر واشنگتن واقعاً خواهان صلح بود، تنها یک گام ساده برمی‌داشت؛ به بدسگالی‌ها و مداخلات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه ما پایان می‌داد.

صلح در یمن با بمب و فشار خارجی حاصل نمی‌شود. صلح با مذاکرات صادقانه بر اساس نقشه راه مورد توافق طرفین آغاز می‌شود.»