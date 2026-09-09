تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور

‏شهید سردار سرتیپ محمد حسن محققی در 25 خرداد 1404 (در جریان جنگ دوازده روزه ایران با اسرائیل و آمریکا) پس از حمله رژیم اسرائیل به ساختمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه شهید سردار محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه و دیگر معاونان این سازمان ترور شد. روایت همسر شهید حسن محقق (جانشین سازمان اطلاعات سپاه) از تماس دشمن با منزل شهید در جنگ دوازده روزه را می‌بینید و می‌شنوید.