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کد خبر:۱۳۹۳۷۰۸
کد خبر:۱۳۹۳۷۰۸
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نبض خبر

تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور

‏شهید سردار سرتیپ محمد حسن محققی در 25 خرداد 1404 (در جریان جنگ دوازده روزه ایران با اسرائیل و آمریکا) پس از حمله رژیم اسرائیل به ساختمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه شهید سردار محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه و دیگر معاونان این سازمان ترور شد. روایت همسر شهید حسن محقق (جانشین سازمان اطلاعات سپاه) از تماس دشمن با منزل شهید در جنگ دوازده روزه را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حسن محقق موساد ترور فرمانده سپاه جنگ دوازده روزه
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