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ایران: جزایر سه‌گانه بخش جدایی‌ناپذیر خاک ماست

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، کلیه اتهامات و ادعا‌های نادرست مطرح‌شده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۰۳
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بیانیه وزارت خارجه

 

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، کلیه اتهامات و ادعا‌های نادرست مطرح‌شده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت بلامنازع خود بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، هرگونه ادعای ارضی در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی و تاریخی دانست.

در این بیانیه آمده است که ناامنی‌های منطقه نتیجه تجاوزات مستقیم نظامی آمریکایی-صهیونیستی است و نه حضور ایران؛ ایران همواره بر پایه امنیتِ خلیج فارس با همکاری کشور‌های ساحلی تأکید دارد.

وزارت خارجه با رد ادعا‌های مداخله در امور یمن، بر ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور و حمایت از گفت‌و‌گو‌های یمنی-یمنی تأکید کرد.

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وزارت خارجه اتحادیه عرب جزایر سه گانه تنب بزرگ تنب کوچک
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