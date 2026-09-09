ایران: جزایر سهگانه بخش جداییناپذیر خاک ماست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، کلیه اتهامات و ادعاهای نادرست مطرحشده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، کلیه اتهامات و ادعاهای نادرست مطرحشده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت بلامنازع خود بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، هرگونه ادعای ارضی در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی و تاریخی دانست.
در این بیانیه آمده است که ناامنیهای منطقه نتیجه تجاوزات مستقیم نظامی آمریکایی-صهیونیستی است و نه حضور ایران؛ ایران همواره بر پایه امنیتِ خلیج فارس با همکاری کشورهای ساحلی تأکید دارد.
وزارت خارجه با رد ادعاهای مداخله در امور یمن، بر ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور و حمایت از گفتوگوهای یمنی-یمنی تأکید کرد.
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