وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، کلیه اتهامات و ادعا‌های نادرست مطرح‌شده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، کلیه اتهامات و ادعا‌های نادرست مطرح‌شده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه «اتحادیه عرب» علیه کشورمان را قویاً محکوم و مردود دانست.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت بلامنازع خود بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، هرگونه ادعای ارضی در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی و تاریخی دانست.

در این بیانیه آمده است که ناامنی‌های منطقه نتیجه تجاوزات مستقیم نظامی آمریکایی-صهیونیستی است و نه حضور ایران؛ ایران همواره بر پایه امنیتِ خلیج فارس با همکاری کشور‌های ساحلی تأکید دارد.

وزارت خارجه با رد ادعا‌های مداخله در امور یمن، بر ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور و حمایت از گفت‌و‌گو‌های یمنی-یمنی تأکید کرد.