آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس رونمایی شد + عکس
اپل از نسل جدید گوشیهای پرچمدار خود، آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس، رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۹۵| |
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به گزارش تابناک، اپل از نسل جدید گوشیهای پرچمدار خود، آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس، رونمایی کرد.
این ۲ مدل با تراشه ۲ نانومتری A۲۰ Pro، سیستم خنک کننده جدید و مجموعهای از قابلیتهای تازه در بخش دوربین، باتری و هوش مصنوعی معرفی شدهاند.
آیفون ۱۸ پرو و ۱۸ پرو مکس در ۴ رنگ شرابی، مشکی، نقرهای و آبی عرضه میشوند و از تراشه A۲۰ Pro با فناوری ساخت ۲ نانومتری بهره میبرند.
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