آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس رونمایی شد + عکس

اپل از نسل جدید گوشی‌های پرچمدار خود، آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس، رونمایی کرد.

به گزارش تابناک، اپل از نسل جدید گوشی‌های پرچمدار خود، آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرومکس، رونمایی کرد.

این ۲ مدل با تراشه ۲ نانومتری A۲۰ Pro، سیستم خنک کننده جدید و مجموعه‌ای از قابلیت‌های تازه در بخش دوربین، باتری و هوش مصنوعی معرفی شده‌اند.

آیفون ۱۸ پرو و ۱۸ پرو مکس در ۴ رنگ شرابی، مشکی، نقره‌ای و آبی عرضه می‌شوند و از تراشه A۲۰ Pro با فناوری ساخت ۲ نانومتری بهره می‌برند.