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انتصاب عضو موظف در هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران

با تصمیم هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران، باقر فرهادی، دکترای حقوق و از مدیران باسابقه در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مدیریتی، به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۸۹
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باقر فرهادی

به گزارش تابناک، با تصمیم هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران، باقر فرهادی، دکترای حقوق و از مدیران باسابقه در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مدیریتی، به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران منصوب شد.

فرهادی از مدیرانی است که در سال‌های گذشته علاوه بر فعالیت در حوزه‌های حقوقی و مدیریتی، سابقه حضور در مجموعه‌های اقتصادی و مناطق آزاد کشور را در کارنامه خود داشته است. وی از جمله در منطقه آزاد کیش مسئولیت مدیرکل بازرسی را بر عهده داشته و در حوزه‌های نظارتی، حقوقی و مدیریتی نیز فعالیت کرده است.

از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی، می‌توان به مدیریت شرکت دام و طیور فارس اشاره کرد؛ مجموعه‌ای که در زمان آغاز مسئولیت فرهادی با مشکلات متعدد مالی، حقوقی و ساختاری و همچنین زیان انباشته قابل توجه مواجه بود.

فرهادی در دوره مدیریت خود بر این مجموعه، با تمرکز بر اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف مسائل حقوقی، ساماندهی وضعیت شرکت و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی آن، توانست شرایط مجموعه را به شکل محسوسی تغییر دهد و یک بنگاه زیان‌ده را به مجموعه‌ای با سوددهی قابل توجه تبدیل کند؛ موضوعی که از آن به عنوان یکی از نقاط برجسته کارنامه مدیریتی وی یاد می‌شود.

در کنار سوابق علمی و اجرایی، سابقه رزمندگی و جانبازی نیز از دیگر بخش‌های کارنامه باقر فرهادی است. وی از نیروهای حاضر در دوران دفاع مقدس بوده و سابقه حضور در جبهه و جانبازی را در کارنامه خود دارد؛ سوابقی که در کنار فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی، بخشی از پیشینه وی در عرصه‌های اجتماعی و خدمت به کشور را تشکیل می‌دهد.

فرهادی همچنین از مدیرانی با سابقه فعالیت در جریان مدیریتی و اجرایی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در سال‌های فعالیت خود، رویکرد مدیریت جهادی، حل مسئله و حضور میدانی در فرآیند اصلاح و احیای بنگاه‌های اقتصادی را دنبال کرده است.

تحصیلات تخصصی در رشته حقوق، تجربه در حوزه‌های نظارتی و بازرسی، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و سابقه فعالیت در مناطق آزاد، در کنار کارنامه وی در ساماندهی یک مجموعه اقتصادی با مشکلات مالی و حقوقی، از جمله سوابقی است که در کارنامه مدیریتی فرهادی به چشم می‌خورد.

انتصاب وی در شرکت صنایع شیر ایران، به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم و باسابقه صنعت لبنیات کشور، در شرایطی صورت گرفته است که این شرکت با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و نقش آن در زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور، نیازمند بهره‌گیری از مدیرانی با تجربه در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و اصلاح ساختار بنگاه‌هاست.

انتظار می‌رود حضور فرهادی در ترکیب مدیریتی شرکت صنایع شیر ایران، با توجه به تجربه وی در ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی، حل مسائل حقوقی و مالی و بازگرداندن مجموعه‌های دارای چالش به مسیر سودآوری، در تقویت فرآیندهای مدیریتی و اقتصادی این شرکت مؤثر باشد.

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شرکت صنایع شیر ایران هیات مدیره باقر فرهادی
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