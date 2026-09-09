En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش دستیار رهبر انقلاب به شکار زهپاد آمریکایی

محمد مخبر گفت: ترامپ پس از شکار زهپاد آمریکایی خواهد فهمید با چه قدرتی طرف حساب است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۸۳
| |
863 بازدید
محمد مخبر

به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی به غنیمت گرفته شدن یک فروند زیردریایی هدایت‌پذیر پیشرفته آمریکا توسط رزمندگان دلیر نیروی دریایی سپاه و همچنین با اشاره به سبقه فوق‌العاده نخبگان جوان صنعت دفاعی در جهش‌های چشمگیر پس از دستیابی به فناوری‌های غنیمتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اوایل دهه نود، ایران «RQ-170» را تصاحب کرد و کمتر از یک دهه بعد، به قدرتی اصلی در عرصه پهپادی جهان تبدیل شد.

حالا یک زهپاد آمریکایی می‌تواند به فرصتی برای جهشی تازه در سامانه‌های خود مختار تبدیل شود. ترامپ کاش پیش از اخراج ژنرال‌های باتجربه پنتاگون، از آنان می‌پرسید طرف حسابش کیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد مخبر دستیار رهبری سپاه نیروی دریایی سپاه آمریکا تنگه هرمز زهپاد شکار
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سرپرست وزارت دفاع: به زودی خواهید دید
شکار جدید و مهم سپاه در تنگه‌‌هرمز + عکس
عکس: تصویری از پاسخ به حمله آمریکا علیه نفتکش ایران
شکار جدید سپاه را بهتر بشناسید + عکس
هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به خدمه برخی نفتکش‌ها
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۰ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qYl
tabnak.ir/005qYl