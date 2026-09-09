واکنش دستیار رهبر انقلاب به شکار زهپاد آمریکایی

به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی به غنیمت گرفته شدن یک فروند زیردریایی هدایت‌پذیر پیشرفته آمریکا توسط رزمندگان دلیر نیروی دریایی سپاه و همچنین با اشاره به سبقه فوق‌العاده نخبگان جوان صنعت دفاعی در جهش‌های چشمگیر پس از دستیابی به فناوری‌های غنیمتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اوایل دهه نود، ایران «RQ-170» را تصاحب کرد و کمتر از یک دهه بعد، به قدرتی اصلی در عرصه پهپادی جهان تبدیل شد.

حالا یک زهپاد آمریکایی می‌تواند به فرصتی برای جهشی تازه در سامانه‌های خود مختار تبدیل شود. ترامپ کاش پیش از اخراج ژنرال‌های باتجربه پنتاگون، از آنان می‌پرسید طرف حسابش کیست.