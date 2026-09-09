هشدار حماس درباره احتمال تعویق انتخابات فلسطین
به گزارش تابناک، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین امروز (چهارشنبه) با اشاره به اظهارات برخی رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین گفت مطرح شدن موضوع تعویق انتخابات، نگرانیها درباره تداوم «دستکاری در روند انتخاباتی با اهداف حزبی محدود» را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد وضعیت فلسطین و ساختار نظام سیاسی آن نباید در اختیار رهبران یک جریان سیاسی خاص قرار گیرد و مردم فلسطین باید بتوانند اراده خود را از طریق انتخابات آزاد و واقعی بیان کنند.
سخنگوی حماس همچنین عملکرد تشکیلات خودگردان در زمینه انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین بیش از دو دهه است که بدون برگزاری انتخابات باقی ماندهاند و مجلس ملی فلسطین نیز اساسا از طریق انتخابات تشکیل نشده است.
قاسم در پایان خواستار وحدت و هماهنگی گروههای فلسطینی برای جلوگیری از «مصادره اراده مردم و تهی کردن انتخابات از محتوای واقعی آن» شد و بر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تمامی ارکان نظام سیاسی فلسطین تأکید کرد.
منبع: ایسنا