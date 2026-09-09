En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شگفتانه‌های دفاعی ادامه دارد

مصطفی نامدار
کد خبر: ۱۳۹۳۶۵۶
| |
490 بازدید

شگفتانه‌های دفاعی ادامه دارد

ظهر روز نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حمله بزدلانه تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی به کشور عزیزمان، صحنه آسمان غرب آسیا به شکلی متفاوت به خود گرفت. آسمان منطقه به جاده‌ای تبدیل شد که جولانگاه موشک‌ها و پهپاد‌های قدرتمند ایرانیان مقتدر و سربلند بود، تا در دفاع از ایران عزیز و انتقام خون شهیدان سربلند و به ویژه رهبر عزیز شهید، به قلب دشمن بنشینند.

موشک‌ها مانند امواجی نورانی در این گستره، آسمان را به تسخیر خود درآورده بودند. صدای برخورد پرطنین آنان در یکصد موج بی‌وقفه، پایگاه‌های دشمنان را در غرب آسیا به لرزه درآورده بود.

روی زمین در استقبال و بدرقه این موشک‌ها تصاویری شگفت انگیز از مردم کشور‌های مختلف، در قاب تاریخ نشست؛ گوش‌هایی که در انتظار طنین و صفیر موشک‌ها هشیار بود، انگشت‌هایی که نقاطی در آسمان را به دیگران نشان می‌داد، چشم‌هایی که به نور‌هایی درخشان در پهنه سیاه شب دوخته می‌شد، صدا‌هایی که از شوق و هیجان به شور و حماسه بلند بود و محصول همه اینها، جوانه امیدی بود که به فردای بدون استعمار و اشغالگری و سلطه در دل‌های مردم مسلمان منطقه سر می‌زد.

این جاده نورانی در آسمان اگرچه از شهر‌های موشکی و پهپادی و در کنار لانچر‌ها و سکو‌های پرتاب آغاز می‌شد و به قلب دشمن می‌نشست، اما مبدا واقعی دیگری داشت. نقطه مبدأ این شلیک‌ها از مغز دانشمندان جوان و مهندسان نخبه، همت کارگران و متخصصان پرتلاش و مدیران گمنام صنایع پرافتخار دفاعی کشورمان است.

روز دوم جنگ تحمیلی سوم، خبر شهادت وزیر شهید دفاع امیر نصیرزاده منتشر شد. دشمن قلب صنایع دفاعی کشور را نشانه رفته بود به این پندار واهی که دست رزمندگان اسلام را خالی کند و امواج قدرتمند و خروشان این رود آسمانی را از نفس بیاندازد. روز سوم جنگ سرپرست جدید وزارت دفاع ـ که جانشین امیر نصیرزاده بودـ معرفی شد، هنوز یک روز از این خبر نگذشته بود که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر ترور و شهادت سردار ابن الرضا سرپرست جدید این وزارتخانه را اعلام کرد و به دنبال آن رسانه‌های دشمن با شادی و پایکوبی به استقبال این خبر رفتند. خبر کذب بود، اما نشان از واقعیتی مهم داشت؛ این نقطه برای دشمن حیاتی بود و هست. دشمن می‌خواست دست رزمندگان خالی بماند و آن جاده آسمانی روشن به تاریکی بگراید. آنچه دشمن می‌خواست نشد و نه تنها کارخانه‌ها و تاسیسات صنایع دفاعی کشور پایدار ماندند بلکه هر روز با شگفتی‌هایی جدید و نوآوری‌های خیره کننده آن جاده آسمانی را روشن‌تر و جهنم دشمنان را سوزاننده‌تر ساختند تا آنجا که امروز به همت رزمندگان اسلام در ارتش و سپاه، در هوا و زمین و دریا شاهد عجز دشمن زبون هستیم. پایداری صنایع دفاعی کشور در طول جنگ دست رزمندگان را پر نگه داشت و مدیریت کارآمد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در این مقطع دشوار تاریخی و سرنوشت ساز به نقطه‌ای افتخارآفرین در این حماسه دینی و ملی بزرگ ایرانیان سرافراز و انقلابی تبدیل شد. در میان اوراق پرافتخار دفتر جنگ تحمیلی سوم نباید از نقش رزمندگان بی‌ادعا و گمنام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به سادگی عبور کرد. رزمندگانی که در زیر آماج موشک‌ها و بمب‌های دشمن، لحظه‌ای تولید را تعطیل نکردند و پشتیبانی از جنگ را با قدرت راهبری نمودند.

وظیفه ملی حکم می‌کند که در فرایند ثبت تاریخ جنگ تحمیلی سوم، این حماسه بزرگ نیز به خوبی روایت شود که در سخت‌ترین شرایط، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح عملکردی کارآمد، انسجامی مثال زدنی و پایداری فوق العاده‌ای از خود نشان داد.

حفظ این دستاورد بزرگ و تقویت آن از دیگر اموری است که نباید از آن غفلت کرد. فراموش نکنیم وزارت دفاع نقطه‌ای راهبردی است که دشمن حتی به وقفه یک ساعته در فعالیت آن نیز چشم طمع دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مصطفی نامدار موشک شهرهای موشکی پهپادی جنگ تحمیلی سوم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موشک‌های بالستیک ایران؛ از فاتح تا خیبرشکن
چگونه آزمایش موشک‌های فضایی انجام می‌شود؟
عکس: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن
ارتش: امارات و کویت زیر بارش موشک‌های ایران
سلاح‌های ضدپهپاد؛ جنگی که مهمات را دوباره تعریف کرد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
تصاویر تازه از لحظه انهدام پالایشگاه حیفا با موشک ایران
کره جنوبی چرا خود را درگیر هرمز می‌کند؟ / این مأموریت جز هزینه سودی برایشان ندارد
حملات عربستان به یمن ادامه دارد
متن رسمی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ثبت شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی
شگفتانه‌های دفاعی ادامه دارد
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل متناسب، متضمن نگهداشت نیروی متخصص/ «اهداف» الگوی موفق حکمرانی منابع انسانی
افزایش نرخ آیفون ۱۸ پرو کمتر از حد تصور
حضور نتانیاهو در منطقه جبل الشیخ سوریه
سناریوی خطرناک آمریکا؛ فرود تفنگداران در جزایر ایرانی
افشای محتوای پیام محرمانه آمریکا به ایران؛ «ترامپ به تفاهم نامه باز نمی‌گردد»
ادعای جدید سی‌ان‌ان درباره سایت هسته‌ای کوه کلنگ
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!
پیکر جواد مجابی در امام‌زاده طاهر آرام گرفت
انتشار گزیده عاشقانه‌های شورانگیز محمود درویش
حکمی جدید علیه تاج و همراهان به اتهام اختلاس/ فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۰ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qYK
tabnak.ir/005qYK