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افزایش نرخ آیفون ۱۸ پرو کمتر از حد تصور

قیمت آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس طبق گزارشی جدید حدود ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد. داینامیک آیلند نیز کوچک‌تر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۵۴
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آیفون 18

به گزارش تابناک؛ اپل قیمت آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس را حدود ۱۰۰ دلار افزایش خواهد داد. این افزایش کمتر از برآورد‌هایی است که طی ماه‌های گذشته درباره افزایش قیمت گوشی‌های پرچم‌دار اپل مطرح شده بود.

اپل در ژوئن قیمت تمام مک‌ها، آیپد‌ها و محصولات خانگی خود را در واکنش به کمبود جهانی حافظه افزایش داد، اما در آن زمان قیمت آیفون را بدون تغییر نگه داشت. انتظار می‌رود این روند با معرفی نسل جدید مدل‌های پرو تغییر کند.

برآورد افزایش ۱۰۰ دلاری مارک گرمن پایین‌تر از برخی پیش‌بینی‌های قبلی است. مؤسسه تحقیقاتی IDC پیش‌تر احتمال افزایش قیمت مدل‌های پرو تا ۲۰۰ دلار را مطرح کرده بود. «جف پو»، تحلیلگر GF Securities، نیز هشدار داده بود افزایش هزینه تراشه A۲۰ Pro، رم و فضای ذخیره‌سازی می‌تواند قیمت آیفون ۱۸ پرو را تا ۳۰۰ دلار بیشتر کند.

TrendForce نیز با اشاره به افزایش نزدیک به ۴۰۰ درصدی سالانه قیمت تراشه‌های حافظه، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری قیمت را برآورد کرده بود. براساس گزارش جدید، اپل ظاهراً قصد دارد بخشی بیشتری از افزایش هزینه‌ها را خودش جذب کند و تمام آن را به خریداران منتقل نکند.

داینامیک آیلند آیفون ۱۸ پرو کوچک‌تر می‌شود

آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس همچنین به نسخه باریک‌تر و بهبودیافته داینامیک آیلند مجهز خواهند شد. به گفته مارک گرمن، طراحی جدید فضای کمتری در بالای نمایشگر اشغال می‌کند و امکان نمایش هم‌زمان سه فعالیت زنده (Live Activities) را فراهم خواهد کرد.

داینامیک آیلند در مدل‌های فعلی حداکثر دو فعالیت زنده را به‌صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. این طراحی از زمان معرفی آیفون ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرو مکس در سال ۲۰۲۲ مورد استفاده قرار گرفته است.

از نظر ظاهری، مدل‌های آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس شباهت زیادی به نسل قبلی خواهند داشت. بااین‌حال، گفته می‌شود رنگ قرمز شرابی (Burgundy Red) جایگزین رنگ نارنجی (Cosmic Orange) خواهد شد. پیش‌تر نیز رنگ‌های آبی آسمانی و نقره‌ای به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای این مدل‌ها مطرح شده بودند.

این گوشی همچنین به لنز دارای دیافراگم مکانیکی مجهز خواهد شد که امکان کنترل دقیق‌تر عمق میدان و عملکرد بهتر در نور کم را فراهم می‌کند. بااین‌حال، احتمال دارد این قابلیت فقط در مدل بزرگ‌تر یعنی آیفون ۱۸ پرو مکس ارائه شود.

رویداد Surprise and Shine اپل امشب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود. پیش‌فروش آیفون ۱۸ پرو و دیگر محصولات جدید اپل احتمالاً از شنبه ۱۲ سپتامبر آغاز می‌شود. البته این تاریخ هنوز در حد شایعه است.

منبع: دیجیاتو

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