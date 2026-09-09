مراسم خاکسپاری این نویسنده، شاعر، نقاش و منتقد ادبی و هنری ظهر امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) در امام‌زاده طاهر کرج برگزار شد و او در نزدیکی مزار احمد محمود، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در خانه ابدی‌اش آرام گرفت.

به گزارش تابناک؛ پیکر جواد مجابی پس از برگزاری مراسم بدرقه در کوی نویسندگان تهران، در امام‌زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری این نویسنده، شاعر، نقاش و منتقد ادبی و هنری ظهر امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) در امام‌زاده طاهر کرج برگزار شد و او در نزدیکی مزار احمد محمود، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در خانه ابدی‌اش آرام گرفت.

مراسم بدرقه پیکر جواد مجابی صبح امروز از مقابل منزل او در کوی نویسندگان و با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و دوستان و دوستداران او برگزار شد.

در این مراسم محمود دولت‌آبادی، امیرحسن چهلتن، رضا سرور، محمد حسینی، پوریا عالمی، پوریا سوری، ناستین جوادی (همسر جواد مجابی)، پوپک مجابی (دختر او) سخن گفتند و از سال‌ها فعالیت و نقش او در ادبیات و هنر معاصر ایران یاد کردند. یغما گلرویی هم شعری درباره او خواند.

جواد مجابی، متولد ۱۳۱۸، شاعر، نویسنده، طنزپرداز، نقاش و منتقد ادبی و هنری بود که بیش از شش دهه در عرصه فرهنگ و هنر ایران فعالیت کرد. او آثار متعددی در حوزه شعر، داستان، طنز، نقد هنری و پژوهش منتشر کرد و از جمله آثارش می‌توان به «شب ملخ»، «شهربندان»، «بنفشه‌های سراشیب»، «باغ گمشده»، «عبید بازمی‌گردد»، «نیشخند ایرانی» و «مومیایی» اشاره کرد.

مجابی روز شنبه ۱۴ شهریور، در ۸۷ سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت.

منبع: ایسنا