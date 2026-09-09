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انتشار گزیده عاشقانه‌های شورانگیز محمود درویش

این کتاب دربرگیرنده ۸۱ شعر از محمود درویش با مضامین عاشقانه است که با ترجمه روان و شاعرانه عباس نادری به فارسی برگردانده شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۶
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کتاب

به گزارش تابناک؛ کتاب «تو تنها ترانه‌ی منی؛ گزیده‌ی عاشقانه‌های محمود درویش» با ترجمه عباس نادری منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این کتاب دربرگیرنده ۸۱ شعر از محمود درویش با مضامین عاشقانه است که با ترجمه روان و شاعرانه عباس نادری به فارسی برگردانده شده است.

نادری در پیشگفتار این کتاب با عنوان «عاشق، انسان‌تر است»، نوشته است: «برای محمود درویش، شعر فقط پاره‌هایی استعاره و تصویرسازی نبود، او شعر را ساحتِ بروزِ هویّت و تاریخ می‌دانست ... شاید برایتان جالب باشد بدانید پیش از آن‌که یونسکو اول فروردین‌ماه (مصادف با ۲۱ مارس) را روز جهانی شعر اعلام کند، سه شاعر عرب از جمله محمود درویش، ۱۳ مهرماه (۵ اکتبر) را، به‌عنوان روز جهانی شعر به یونسکو پیشنهاد داده بودند.»

یکی از شعر‌های این کتاب در پی می‌آید:

وقتی دوستت دارم «آب زخمم می‌زند»

و راه‌های دریا زخمم می‌زند

و پروانه زخمم می‌زند

و اذانِ روز، روی نورِ بازوهایت، زخمم می‌زند

محبوبم!

در خواب صدایت می‌زنم.

می‌ترسم واژه‌ها بیدار شوند.

چون تو را دوست دارم.

سایه‌ی چراغ‌ها زخمم می‌زند

پرنده‌ی آسمانِ دور، زخمم می‌زند

عطر بنفشه، زخمم می‌زند

آغاز دریا، زخمم می‌زند

پایان دریا، زخمم می‌زند

کاش دوستت نداشتم

کاش عاشق نبودم

تا مرمر التیام یابد.

این کتاب، علاوه بر عرضه در کتابفروشی‌ها با تخفیف ۱۵ درصدی از اینجا قابل تهیه هست.

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کتاب محمود درویش عباس نادری
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