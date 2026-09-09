پیام صریح ترامپ درباره تفاهمنامه اسلام آباد به ایران
به گزارش تابناک؛ میدل ایست آی در این باره نوشت: در ۲۴ آگوست (۲ هفته پیش)، همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران سفر کرد تا پیام مهمی را ابلاغ کند.
در همان روز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در واشنگتن از آغاز کارزار فشار اقتصادی "روز دی" علیه ایران خبر داد و هشدار داد که کشورهایی که به تجارت با تهران ادامه میدهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند.
منیر در تهران با مقامات ارشد ایرانی، از جمله مسعود پزشکیان و سرلشکر محسن رضایی، دبیر تازه منصوب شده شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد.
به گفته دو منبع نزدیک به دولت ایران، منیر یک پیام واحد از دونالد ترامپ داشت: "من به تفاهمنامه اسلام آباد برنخواهم گشت. "
تفاهمنامه ایران و ایالات متحده که در ۱۷ ژوئن منعقد شد، چارچوبی را برای پایان دادن به ماهها جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تعیین کرد. همچنین قرار بود مبنایی برای مذاکرات بیشتر بین تهران و واشنگتن فراهم کند، در حالی که چندین مسئله مهم حل نشده باقی مانده بود.
دو طرف همچنین بر سر اختیار ایران برای کنترل ترافیک دریایی و زمان و دامنه لغو محاصره دریایی ایالات متحده اختلاف نظر داشتند.
سه روز پس از سفر منیر، مقامات ارشد قطری نیز، از جمله نخست وزیر قطر، به ایران سفر کردند و پیام ترامپ مبنی بر عدم بازگشت به تفاهم را به آنها منتقل کردند.
به گفته منابع، مقامات ایرانی به منیر و هیات قطری گفتند که آنها فقط تفاهمنامه اسلام آباد را میپذیرند و نه چیز دیگری.
این منابع گفتند که عمان و قطر به تلاشهای خود برای شکستن بنبست، از جمله تلاش برای احیای توافق با برخی اصلاحات، ادامه میدهند.
در ۶ سپتامبر (۳ روز پیش)، هیات قطری دیگری به رهبری "علی الذوادی"، وزیر با نفوذ قطری بدون سمت، که به خاطر کمک به نزدیکتر کردن ایران و ایالات متحده به توافق در پشت صحنه شناخته میشود، سفری اعلام نشده به تهران داشت.
به گفته این دو منبع، ذوادی پاسخ ترامپ به آخرین پیام ایران را به همراه داشت که در آن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که دیگر به تفاهمنامه اسلام آباد برنمیگردد.
در همین حال، ایران دوباره به مقامات قطری گفت که نه از تفاهمنامه صرف نظر خواهد کرد و نه برای متن جدیدی مذاکره خواهد کرد.
منبع: عصرایران