حیات وحش؛
تابستان کوتاه خرسها؛ از خاراندن پشت تا نبرد برای چاق شدن
با آب شدن برفها، چمنزارهای کوهستانی بار دیگر میزبان خرسهایی میشوند که فرصت چندانی برای بهرهبردن از وفور تابستان ندارند. با وجود این، با گرم شدن هوا، آنها برای رهایی از پوشش ضخیم زمستانی بدنشان را به درختان میمالند. برخی درختان آنقدر محبوباند که خرسها برای رسیدن به آنها مسافت زیادی طی میکنند. این رفتار علاوه بر رفع خارش و کمک به ریزش موها، رد بوی منحصربهفرد هر خرس را روی درخت باقی میگذارد؛ نوعی تابلوی اعلانات طبیعی که حضور خرسهای دیگر را آشکار میکند و احتمالاً به جلوگیری از برخورد و درگیری میان آنها کمک میکند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک این رفتار جالب خرسها را میبینید.
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