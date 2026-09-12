حیات وحش؛
سلاحهای شیمیایی عجیب در دنیای حیوانات
در طبیعت، برخی جانوران برای شکار یا دفاع به سلاحهایی متکی هستند که بیشتر به تجهیزات یک آزمایشگاه شیمی شباهت دارند. حلزون مخروطی با زوبینی سمی شکار خود را فلج میکند، عقرب شلاقی یا سرکهپاش اسیدی بدبو و تحریککننده به سوی مهاجمان میپاشد و موش ملخخوار جنوبی در برابر زهر قدرتمند عقرب پوستنشین آریزونا مقاومتی کمنظیر دارد. در میان آنها، سوسک بمبافکن یکی از عجیبترین نمونههاست؛ حشرهای که مواد شیمیایی را درون بدن خود جدا نگه میدارد و هنگام خطر، با ایجاد واکنشی سریع، مایعی بسیار داغ و سوزان را به سوی دشمن شلیک میکند. این سازوکارهای پیچیده حاصل میلیونها سال رقابت تکاملی میان شکارچی و شکار هستند و نشان میدهند بقا در طبیعت گاهی به معنای تبدیل بدن به یک سلاح شیمیایی واقعی است. این ویدیو را با با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو فیلم حیات وحش سلاح های شیمیایی سم سم حشرات سم حیوانات حشرات سمی