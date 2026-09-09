عکس: صدرنشینی والیبال ایران با غلبه بر چین

تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، با پیروزی قاطع ۳ بر ۱ در برابر تیم چین، صدرنشینی خود را در گروه خود تثبیت کرد. تیم ایران در این دیدار که با نتایج ۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران به پایان رسید، توانست با ارائه نمایشی قدرتمندانه، از سد تیم ملی چین عبور کند و جایگاه خود را در صدر جدول گروه مستحکم سازد.