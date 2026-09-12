در یکی از رویارویی‌های کم‌نظیر حیات‌وحش آفریقای جنوبی، یک خوک بیشه در منطقه حفاظت‌شده کاریگا خود را در برابر پنج شیر جوان می‌بیند؛ موقعیتی که معمولاً پایان آن برای طعمه مشخص است. بااین‌حال، این حیوان با تکیه بر عاج‌های قدرتمند و رفتار دفاعی خود، به‌جای فرار، در برابر شکارچیان مقاومت می‌کند و برای دقایقی آن‌ها را از نزدیک شدن بازمی‌دارد. خوک‌های بیشه حیواناتی شب‌فعال و محتاط هستند که معمولاً از درگیری با شکارچیان بزرگ پرهیز می‌کنند، اما زمانی که راه فرار بسته شود، می‌توانند به‌طرزی غیرمنتظره تهاجمی و خطرناک باشند. جزئيات این درگیری نفس‌گیر را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.