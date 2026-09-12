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کد خبر:۱۳۹۳۶۲۰
کد خبر:۱۳۹۳۶۲۰
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تیک آف

بی‌ام‌دابلیو آی‌ایکس3؛ بازگشت نویه کلاسه با یک شاسی‌بلند برقی متفاوت

بی‌ام‌دابلیو آی‌ایکس3 نخستین محصول از نسل جدید «نویه کلاسه» این شرکت است؛ خودرویی که قرار است مسیر تازه بی‌ام‌دابلیو در عصر خودروهای برقی را نمایندگی کند. این شاسی‌بلند برقی با طراحی کاملاً جدید، پلتفرم اختصاصی خودروهای برقی، برد حدود ۶۹۸ کیلومتر و توانایی شارژ سریع ۴۰۰ کیلوواتی، تلاش می‌کند ترکیبی از فناوری آینده‌نگر و تجربه سنتی رانندگی بی‌ام‌دابلیو ارائه دهد. آی‌ایکس۳ در کنار نقاط قوتی مانند عملکرد روان، هندلینگ خوب و کابین پیشرفته، بحث‌هایی درباره پیچیدگی بیش از حد فناوری‌ها، حذف برخی کنترل‌های فیزیکی و فاصله گرفتن از هویت کلاسیک بی‌ام‌دابلیو ایجاد کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خوردو آشنا شوید.
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