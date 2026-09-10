واکنش احتمالی ایران به اقدام کره جنوبی چیست؟/ سئول با آتش بازی نکند

به گزارش تابناک، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است که یک گروه بررسی (هیئت حقیقت‌یاب) را به خاورمیانه و امارات متحده عربی اعزام کرده است تا شرایط و امکانات عملیاتی در منطقهٔ تنگهٔ هرمز را ارزیابی کند.

این گروه که آخر هفته گذشته اعزام شده، قرار است هرچه زودتر اوایل همین هفته بازگردد و یافته‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی (NSC) کره جنوبی گزارش دهد.

مقامات کره‌جنوبی مدعی هستند که این اقدام به معنای تصمیم نهایی برای اعزام نیرو نیست. وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است که هیچ تصمیمی در مورد استقرار نیرو‌ها گرفته نشده و مأموریت این گروه، بررسی شرایط منطقه‌ای و امنیتی است و به معنای استقرار واقعی نیست.

همچنین، وزارت دفاع کره جنوبی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا برای اعزام نیرو، ضرب‌الاجل ماه نوامبر را تعیین کرده است، به صراحت تکذیب کرده و آن را غیرواقعی خوانده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ به طور فزاینده‌ای بر سئول برای مشارکت نظامی در منطقه فشار می‌آورد.

بر اساس برخی گزارش‌ها، کره جنوبی در حال بررسی گزینه‌هایی مانند اعزام هواپیما‌های گشت دریایی (P-۸A Poseidon) و تیم‌های خنثی‌سازی مهمات (EOD) است، هرچند استقرار یک کشتی پشتیبانی بزرگتر با تعداد پرسنل بیشتر، کمتر محتمل به نظر می‌رسد.

هر گونه تصمیم نهایی برای اعزام نیرو نیازمند بررسی توسط شورای امنیت ملی، تأیید کابینه و موافقت مجلس ملی کره جنوبی است.

به گزارش تابناک، تغییر موضع اخیر کره جنوبی در قبال حضور نظامی در خاورمیانه، نتیجه هم‌زمانی فشار آمریکا، هشدار صریح ایران، دغدغه‌های امنیت انرژی و مخالفت‌های داخلی بوده است.

در حالی که آمریکا به دنبال استفاده از توان نظامی متحدان خود در منطقه است، ایران به صراحت هشدار داده که هر گونه انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از کره جنوبی به خاورمیانه، به عنوان تضعیف توان دفاعی کره تلقی خواهد شد. سفیر ایران در سئول این نگرانی را کاملاً قابل درک توصیف کرده است.

هشدار بی سابقه ایران به کره جنوبی

ایران در خصوص این اقدام کره جنوبی هشدار عمومی و بی‌سابقه‌ای داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پیامی به زبان کره‌ای در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که هر گونه مشارکت نظامی کره جنوبی در تنگهٔ هرمز، حمایت مستقیم از متجاوز تلقی شده و عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزوده بود: «هیچ کشور صاحب حاکمیت و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و اخاذی آمریکا برای همدستی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه و جنایات شنیع علیه ملت بزرگ ایران نمی‌شود.»

باید توجه داشت که بیش از ۷۰ درصد نفت خام کره جنوبی از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود و در بحبوحه تنش‌های اخیر، ۲۵ فروند کشتی کره‌ای در این منطقه سرگردان مانده بودند. این وابستگی حیاتی، هر گونه اقدام تنش‌زا با ایران را به یک ریسک امنیت ملی برای سئول تبدیل کرده است.

مخالفت‌های داخلی و عدم اجماع سیاسی در کره جنوبی

در داخل کره جنوبی، مخالفت‌های جدی از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های مردمی با اعزام نیرو به منطقه وجود دارد. برگزاری تظاهرات در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری و عدم حصول اجماع در حزب حاکم، روند تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه کرده است.

در این راستا، رسانه کره‌ای جونگ‌آن نوشته است که سئول در موقعیت بسیار دشواری گرفتار شده است؛ زیرا ایران اعلام کرده که در صورت اعزام نیرو از سوی سئول، این اقدام را به منزله جانبداری کره از ایالات متحده تلقی خواهد کرد، در حالی که واشنگتن هنوز مشخص نکرده است که آیا چنین مشارکتی برای جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر نیز از عملکرد کره ناخشنود بوده، کافی خواهد بود یا خیر.

به گزارش جونگ‌آن، مشکل اینجاست که آمریکا نشانه آشکاری از استقبال نسبت به برنامه‌های نظامی کره جنوبی نشان نمی‌دهد؛ به‌ویژه در این خصوص که آیا اعزام تیم‌های جست‌و‌جو و نجات کافی خواهد بود یا خیر.

مسئله بلوکه شدن ۷۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی، که در گذشته نیز تنش‌آفرین بوده، همچنان به عنوان یک بدهی تاریخی در روابط دو کشور مطرح است.

واکنش احتمالی ایران

بر اساس اعلام رسانه کره‌ای «جونگ آن»، یک مقام ارشد ایرانی هشدار داد که هرگونه دخالت کره جنوبی در مناقشه تنگه هرمز، به مثابه مشارکت در جنگ محسوب خواهد شد.

همچنین المیادین به نقل از مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی ایران اعلام کرد: کره جنوبی نباید منافع و اعتبار خود را فدای سیاست‌های تهاجمی آمریکا کند.

در ادامه این مطلب آمده است: به کره جنوبی هشدار می‌دهیم که تهران هرگونه مشارکت این کشور علیه ایران در تنگه هرمز را به منزله مشارکت نظامی در تجاوز تلقی خواهد کرد.

این مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی ایرانی گفته است امیدواریم کره جنوبی منافع و اعتبار خود را فدای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا که امنیت و ثبات را به خطر می‌اندازند، نکند.

این تهدید نشان می‌دهد که ایران، کره جنوبی را نه یک بازیگر منفعل، بلکه بخشی از زیرساخت لجستیکی جنگ علیه خود می‌داند.

در خصوص دلایل این اقدام کره جنوبی، امیر حیات مقدم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تابناک گفته است: کره جنوبی چنین تصمیمی را تحت فشار آمریکا گرفته است و سفیر جدید ایران هم در کره جنوبی که در کمیسیون امنیت برای ارائه گزارش حاضر شد، این موضوع را تایید کرد. کره جنوبی ابتدا در این خصوص موضع گرفت و خبرگزاری‌ها این موضوع را تکذیب کردند. اما آن تکذیبه‌ها صحت نداشت.

حیات‌مقدم همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران گفت: تهران حتی توانسته یک زیردریایی پیشرفته آمریکایی را که دو سال است که وارد سازمان نیرو‌های مسلح آنها شده است به غنیمت بگیرد. من از اقدام کره جنوبی تعجب می‌کنم که چرا می‌خواهند هزینه کنند و بیایند و بروند.

وی در واکنش به تکذیب سئول مبنی بر اینکه اعزام تیم به منطقه ناشی از فشار آمریکا بوده است، گفت: کشور کره جنوبی صددرصد آمریکایی است و اختیاری از خودش ندارد.

حیات مقدم همچنین افزود: این اقدام کره جنوبی اصلاً جای نگرانی ندارد.