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کد خبر:۱۳۹۳۶۱۳
کد خبر:۱۳۹۳۶۱۳
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نظرات: ۱
نبض خبر

لفاظی روبیو درباره تداوم زدن نفتکش‌های ایران+زیرنویس

مارکو روبیو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایران مدعی شد: «از این پس هر بار ایران تلاش کند به ناوگان امریکایی آسیب برساند چه موفق باشد چه ناموفق، تعدادی از ناوگان نفتکش‌های خود را از دست می‌دهد.» اظهارات تحریک آمیز روبیو که نشان می‌دهد جنگ نفتکش‌ها به عنوان بخشی از جنگ ایران و آمریکا تدام خواهد داشت را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر مارکو روبیو ویدیو حمله آمریکا به نفتکش فیلم جنگ ایران و آمریکا جنگ نفتکش ها جنگ دریایی ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
5
پاسخ
نباید بزاریم ناوگان نفتکش هامون نابود بشه ،خسارت بسیار بزرگیه
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