مارکو روبیو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایران مدعی شد: «از این پس هر بار ایران تلاش کند به ناوگان امریکایی آسیب برساند چه موفق باشد چه ناموفق، تعدادی از ناوگان نفتکش‌های خود را از دست می‌دهد.» اظهارات تحریک آمیز روبیو که نشان می‌دهد جنگ نفتکش‌ها به عنوان بخشی از جنگ ایران و آمریکا تدام خواهد داشت را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.