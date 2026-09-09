هوش مصنوعی مدعی حل مسئله ۱۰۰ ساله ریاضی شد
به گزارش تابناک؛ شرکت «اوپنایآی» (OpenAI) گفت پس از صرف میلیونها دلار روی پروژه مبتنی بر هوش مصنوعی، یک مسئله بزرگ ریاضی را که نزدیک به یک قرن بشر را سردرگم کرده بود، حل کرده است.
حل مسئله «ناویه استوکس» توسط چتجیپی تی
به نقل از گاردین، این شرکت سازنده چتبات هوش مصنوعی «چتجیپیتی» (ChatGPT) اعلام کرد مسئله «ناویه استوکس» (Navier-Stokes) را حل کرده که یکی از هفت مسئله جایزه «Millennium Prize Problems» است. این جایزه توسط «موسسه ریاضیات کلی» (Clay Mathematics Institute) تعیین شده است تا برخی از بزرگترین مسائل حلنشده در این حوزه را برجسته کند.
این ادعا به سرعت جنجالبرانگیز شد. «تریستان باکمستر» (Tristan Buckmaster) ریاضیدان و استاد «دانشگاه نیویورک» گفت اوپنایآی پس از شنیدن این که او و یکی دیگر از پژوهشگران «آنتروپیک» (Anthropic) شرکت رقیب اوپنایآی آماده اعلام موفقیت خود هستند، کار کردن روی این مسئله را تسریع کرد.
باکمستر نگرانیهای بیشتری داشت، زیرا کار این دو نفر در مدل «کدکس» (Codex) شرکت اوپنایآی ذخیره شده بود که برای نوشتن برنامههای رایانهای استفاده میشود و احتمالا برای تیم اوپنایآی قابل مشاهده بوده است. باکمستر در وبسایت خود نوشت: من نمیدانم مدل آنها چه کاری انجام داده یا چگونه این کار را انجام داده است. نمیدانم که آیا از دادههای ما استفاده شده است یا خیر. من کسی را به چیزی متهم نمیکنم.
«سباستین بوبک» (Sebastien Bubeck)، پژوهشگر اوپنایآی در نشست مطبوعاتی روز سهشنبه، استفاده این شرکت را از کار این دو نفر یا دسترسی به مطالب به اشتراک گذاشتهشده با سرورهای شرکت تکذیب کرد.
اوپنایآی در اطلاعیه خود درباره این موفقیت، جزئیات بیشتری را ارائه داد و گفت که پس از شنیدن شایعاتی مبنی بر حل دو مسئله جایزه Millennium Prize Problems، از آغاز این تلاش الهام گرفته است. همچنین گفت نمیتواند این احتمال را رد کند که دادههای حاصل از استفاده این دو نفر از محصولات اوپنایآی به بهبود مدلهای آن کمک کرده است.
اوپنایآی اعلام کرد که مشکل ناویه استوکس را با یک سیستم داخلی خود که از مدل جدید «GPT-۶ Astra» قدرتمندتر بود، حل کرده است. حدود ۱۰ هزار عامل هوش مصنوعی - سیستمهای هوش مصنوعی که وظایف را به صورت خودکار انجام میدهند - به طور همزمان روی این مشکل کار کردند و طی ۸۸ ساعت به راه حل رسیدند.
پژوهشگران اوپنایآی در یک پست وبلاگ نوشتند: هدف اصلی کار ما توانمندسازی دانشمندان برای پیشبرد تحقیقات و فناوریهایی است که به نفع بشریت باشد. ما معتقدیم که آگاهسازی جهان درباره سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و انتظارات از مدلهای آینده مهم است.
این جدیدترین دستاوردی است که نشان میدهد مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی چگونه با مصرف حجم زیادی از قدرت محاسباتی، در حال رسیدن به حوزه ریاضیات و تغییر شکل آن هستند. در ماه مه، اوپنایآی مدعی پیشرفت در یک مسئله ریاضی دیگر شد که برای اولین بار ۸۰ سال پیش مطرح شده بود. این در حالی است که شرکت «دیپمایند» (DeepMind) گوگل نیز ادعای رسیدن به دستاوردهای ریاضی را با مدلهای خود دارد. بوبک گفت: راه حل مسئله ناویه-استوکس، نقطه اوج چشمگیری از تلاشی است که در ۱۲ ماه گذشته دیدهایم.
ریاضیدانانی که هر یک از مسائل جایزه Millennium Prize Problems را حل کنند، در صف دریافت جایزه یک میلیون دلاری موسسه ریاضیات کلی قرار میگیرند. شرکت اوپنایآی که خود را برای عرضه اولیه سهام آماده میکند و میتواند ارزش این کسبوکار را به حدود یک تریلیون دلار برساند، اعلام کرد که قصد ندارد این جایزه را دریافت کند.
درخواستها برای محدود کردن توسعه هوشمصنوعی
گذشته از اختلاف با باکمستر، حل این مسئله ریاضی به اوپنایآی امکان میدهد تا پس از یک دوره نگرانی درباره میزان امنیت توسعه فناوری خود، آن را مثبت جلوه دهد. اوپنایآی در ماه ژوئیه فاش کرد که گروهی از عوامل هوش مصنوعی آن در طول یک آزمایش امنیت سایبری، سیستمهای شرکت «هاگینگ فیس» (Hugging Face) را هک کردهاند.
این حادثه به علاوه ماجرای مشابهی در آنتروپیک، به درخواستهای تازهای برای محدود کردن توسعه هوش مصنوعی منجر شده است و سناتورهای آمریکایی هفته گذشته خواستار ممنوعیت دائمی ابرهوش مصنوعی شدند که اصطلاحی برای سیستمهایی است که در همه وظایف شناختی از انسانها بهتر عمل میکنند.
منبع: ایسنا