رونق عجیب کره شمالی؛ معجزه اقتصادی یا شکوفایی موقتی با پول جنگ؟

کره شمالی، کشوری که دهه‌ها به‌عنوان یکی از منزوی‌ترین و فقیرترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر نشانه‌هایی غیرمنتظره از تغییر را به نمایش گذاشته است. افزایش روشنایی شهرها در تصاویر ماهواره‌ای، ساخت‌وساز گسترده در پیونگ‌یانگ، افزایش استفاده از تلفن‌های هوشمند، خودروهای جدید و کالاهای مصرفی، تصویری متفاوت از این کشور ارائه می‌دهد؛ اما پشت این تحول، داستانی پیچیده‌تر قرار دارد. بخش مهمی از این رونق اقتصادی پس از جنگ اوکراین و نزدیکی بیشتر مسکو و پیونگ‌یانگ شکل گرفت. کره شمالی با ارسال مهمات و نیروی انسانی به روسیه، در مقابل غذا، سوخت، مصالح ساختمانی و فناوری دریافت کرده است؛ معامله‌ای که در کوتاه‌مدت منابع قابل‌توجهی وارد اقتصاد این کشور کرده، اما وابستگی آن به یک شریک و یک بحران خارجی را نیز افزایش داده است. با این حال، این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی می‌کند که آیا این می‌تواند آینده متفاوتی برای این کشور منزوی رقم بزند یا خیر.