قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه در بازار 18شهریور
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۰۱| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۱۲۲ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.
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