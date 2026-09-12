حیات وحش؛
همکاری ناخواسته گاومیش و روباه در زمستان سخت
در سرمای طاقتفرسای زمستان، جایی که دمای هوا به حدود منفی ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد، بقای جانوران به توانایی آنها برای پیدا کردن کوچکترین منابع غذایی وابسته است. گاومیشهای کوهاندار آمریکایی با قدرت بدنی عظیم خود برف را کنار میزنند تا به علفهای پنهان زیر زمین برسند، اما همین تلاش سخت مسیر تازهای برای شکارچی کوچکتری مانند روباه باز میکند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستانی از بقا در یکی از سختترین شرایط زمستانی طبیعت را مشاهده میکنید.
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