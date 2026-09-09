En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

۱۰۰ هزار نفر علیه رئیس فیفا شکایت کردند

بیش از ۱۰۰ هزار نفر با شکایت از اینفانتینو، خواستار رسیدگی به عملکرد او و اتخاذ اقدامات لازم علیه رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۹۲
| |
2 بازدید
اینفانتینیو

به گزارش تابناک؛ بیش از ۱۰۰ هزار نفر با امضای شکایتی علیه جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، خواستار رسیدگی به عملکرد او و اتخاذ اقدامات لازم علیه رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان شده‌اند؛ شکایتی که به دنبال افزایش انتقاد‌ها و جنجال‌های پیرامون اینفانتینو مطرح شده است.

رسانه «سان» انگلیس نوشت: کمپین «Reboot FIFA» با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده و در شرایطی که اینفانتینو ۵۶ ساله همچنان با حواشی و جنجال‌های مختلف مواجه است، تعداد امضاکنندگان این شکایت از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده است.

یکی از مهم‌ترین محور‌های نگرانی مطرح‌شده درباره اینفانتینو، رابطه نزدیک او با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ۸۰ ساله آمریکا، به‌ویژه پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ است.

در این شکایت ادعا شده است که رئیس فیفا «دست‌کم از قدرت خود سوءاستفاده کرده، وظیفه خود در زمینه بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده و وظیفه وفاداری خود را نیز زیر پا گذاشته است.»

کمپین «Reboot FIFA» پیش از آغاز جام جهانی راه‌اندازی شد تا آنچه از نگاه این گروه، ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های فیفا عنوان شده، مورد توجه قرار گیرد.

تصمیم فیفا برای لغو کارت قرمز فولارین بالوگون، ستاره تیم ملی آمریکا، یکی از مواردی بود که موجب افزایش حمایت‌ها از این کمپین در جریان مسابقات جام جهانی شد.

در ادامه نیز تصمیم فیفا برای کنار گذاشتن طرح «FIFA Forward Enterprise» باعث شد شمار امضاکنندگان این کمپین به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد.

کمپین «Reboot FIFA» به همراه گروه مدافع حقوق «Fair Square» روز سه‌شنبه شکایت خود را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کردند و خواستار اتخاذ اقدامات لازم علیه اینفانتینو شدند.

گروه «Fair Square» در نامه خود خطاب به کمیته اخلاق فیفا اعلام کرد: «این واقعیت که ۱۰۰ هزار نفر نام خود را به این درخواست برای پاسخگویی اضافه کرده‌اند، نشانه روشنی از افزایش نگرانی عمومی است. کمیته اخلاق به عنوان نهاد قضایی مستقل که وظیفه مهم حفظ "سلامت و اعتبار فوتبال" را بر عهده دارد، نه تنها باید اقدام کند، بلکه باید نشان دهد که با سرعت، شفافیت و جدیت مناسب اقدام می‌کند.»

فدراسیون فوتبال نروژ نیز پیش‌تر به‌طور علنی از شکایت اولیه‌ای که در دسامبر ۲۰۲۵ ارائه شده بود، حمایت کرده بود، با این حال کمیته اخلاق فیفا تاکنون پاسخی به آن شکایت نداده است.

بی‌طرفی سیاسی اینفانتینو پیش از این نیز پس از تصمیم فیفا برای اهدای نخستین جایزه صلح این نهاد به دونالد ترامپ در سال گذشته، زیر سؤال رفته بود.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که فشار‌ها بر اینفانتینو، که نزدیک به یک دهه ریاست فیفا را بر عهده داشته، افزایش یافته است.

ماه گذشته اتحادیه فوتبال انگلیس نیز حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفت؛ اقدامی که پیش از آن از سوی اتحادیه فوتبال ولز نیز انجام شده بود.

پس از این اتفاق، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در ارتباط با طرح شکست‌خورده فیفا برای فروش بخشی از سهام جام جهانی، پیگیری‌های حقوقی و کیفری را دنبال کرد.

با وجود افزایش انتقادها، اینفانتینو همچنان از حمایت آرژانتین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار است.

همچنین تأیید شده است که اینفانتینو برای انتخابات ریاست فیفا در مارس ۲۰۲۷ نامزد خواهد شد؛ موضوعی که او ابتدا در آوریل اعلام کرده بود.

در صورت انتخاب مجدد اینفانتینو ریاست فیفا را تا سال ۲۰۳۱ ادامه خواهد داد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفانتینیو رئیس فیفا شکایت فوتبال جهان
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکایت استقلال از یک پرسپولیسی قبل از دربی
واکنش تاجرنیا به وضعیت یاسر آسانی و حردانی
شکایت پرسپولیس از یاسر آسانی!
رئیس فیفا دست به دامان آمریکا شد
فیفا به شایعات درباره اینفانتینو پایان داد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۰ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۹۶ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۵ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qXI
tabnak.ir/005qXI