گکوی توکه؛ شکارچی کوچک با گازی قدرتمند

گکوی توکه یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه‌های گکو در جهان است؛ خزنده‌ای شب‌زی با رنگ‌های چشمگیر آبی و قرمز که در مناطق گرمسیری جنوب شرق آسیا زندگی می‌کند. این گونه به دلیل جثه تنومند، رفتار تهاجمی و گاز بسیار قدرتمندش شهرت دارد و برخلاف ظاهر آرامش، شکارچی‌ای فرصت‌طلب است که تقریباً هر موجود کوچکی را که بتواند شکار کند، هدف قرار می‌دهد. این گکوها در زیستگاه طبیعی خود بخشی از چرخه اکوسیستم هستند، اما در مناطقی مانند فلوریدا که به‌عنوان گونه مهاجم وارد شده‌اند، به دلیل شکار گسترده حشرات، خزندگان کوچک و حتی پرندگان جوان، می‌توانند تهدیدی برای گونه‌های بومی باشند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ، قدرت گاز گرفتن یکی از این خزندگان مقاوم آزمایش می‌شود.