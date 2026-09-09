چرتکه؛
چرا قیمت آپارتمان در کانادا ارزان شد؟
بازار مسکن کانادا سالها بهعنوان یکی از داغترین بازارهای املاک جهان شناخته میشد، اما در سالهای اخیر بخش آپارتمان با بحرانی متفاوت روبهرو شده است. پروژههایی که در اوج رونق بازار آغاز شدند، اکنون با افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضای سرمایهگذاران و دشواری تأمین مالی نیمهکاره ماندهاند. نمونههایی مانند پروژه ۱۳۵۷ خیابان بیسلاین در اتاوا نشان میدهد چگونه تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی، توسعهدهندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور، لغو پروژهها، افزایش واحدهای فروشنرفته و خروج سرمایهگذاران، مدل ساخت آپارتمانهای کوچک و گرانقیمت را زیر سؤال برده است. این در حالی است که بحران مسکن کانادا همچنان یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی این کشور محسوب میشود و دولتها تلاش میکنند میان کاهش قیمتها، حفظ عرضه آینده و نجات پروژههای ساختمانی تعادل ایجاد کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی میشود که چرا بازار آپارتمان کانادا، پس از سالها رشد بیوقفه، ناگهان وارد دورهای از رکود و عدم اطمینان شده است.
گزارش خطا
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دو اتفاق ساده باعث این شد اول محدود کردن مهاجرت و دوم محدود کردن اجازه خرید املاک توسط خارجی ها
اينو بايد تو كانال اقازاده بزاري اكي؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸