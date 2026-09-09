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این خودروها سهمیه اول و دوم بنزین ندارند

خودروهای دولتی، خودروهای نوشماره، وارداتی و پلاک مناطق آزاد از سهمیه بنزین نرخ اول و دوم حذف شدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۷۶
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2653 بازدید
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۴

پمپ بنزین009

به گزارش تابناک، بنزین با نرخ اول، هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و با سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر عرضه می‌شود. مانده این سهمیه حداکثر تا سه ماه در کارت سوخت شخصی قابلیت ذخیره را خواهد داشت.

بنزین با نرخ دوم، هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و با سهمیه ماهانه ۵۰ لیتر در اختیار دارندگان کارت سوخت شخصی قرار می‌گیرد. مانده سهمیه نرخ دوم قابل ذخیره و انتقال به ماه بعد نیست. همچنین سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه با نرخ سوم، هر لیتر ۱۰ هزار تومان انجام خواهد شد. مطابق ضوابط اعلام‌شده، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره، مشمول سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم نخواهند بود.

درباره مالکان چندخودرویی نیز سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم صرفاً به یک خودرو تعلق می‌گیرد و خودروی دوم به بعد این افراد، مشمول سهمیه‌های یادشده نخواهد بود. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود برای تسریع در فرآیند سوخت‌گیری و کمک به مدیریت مصرف سوخت، هنگام مراجعه به جایگاه‌ها کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.

منبع: ایسنا

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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قیمت بنزین بنزین خودرو دولتی خودرو وارداتی سهمیه بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
مثل اکثر کشورهای اروپایی نرخ جریمه های رانندگی و عوارض ازادراهی رو بر اساس مدل ماشین اعمال کنید. نباید یک پراید چراغ قرمز رو رد کنه 500 تومن جریمه بشه و یک لندکروز هم 500 تومان . به ماشین های خارجی بالای 7 میلیارد بنزین ازاد با نرخ 90 تومن بدیت نه بنزین 10 تومان.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
خودرو نو شماره دیگه چرا ؟ یعنی کوبیک کوبیک بدبخت نو شماره که اندازه ژیان دو سیلند رمصرف دارد هم شامل هست ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
خیلی جالبه خودروی داخلی که دو برابر مصرف میکند سهمیه دارد تشویق به خرید خودرو پر مصرف. در حالی که در دنیا عوارض و بیمه خودروهای فرسوده و غیر استاندارد بیشتر است . خدایا سایه این نوابغ را ....
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
پس همه خودروها عملا حذف شدن . الان خودورهای قدیمی پر مصرف فقط اجازه استفاده از سهمیه بنزین رو دارن؟؟
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