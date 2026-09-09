حیات وحش؛
سه شیر در برابر یک خانواده تشی و دیوار خارها
در حیات وحش آفریقا، حتی قدرتمندترین شکارچیان هم همیشه پیروز میدان نیستند. در این صحنه دیدنی از منطقه حفاظتشده مکوزه در آفریقای جنوبی، سه شیر که به یک خانواده تشی نزدیک میشوند، خیلی زود متوجه میشوند با یک شکار آسان روبهرو نیستند. تشیها با کنار هم قرار گرفتن و نمایش یک دفاع هماهنگ، بدنهای پوشیده از خار خود را به سدی خطرناک در برابر شیرها تبدیل میکنند. این رویارویی نشان میدهد در طبیعت، گاهی اتحاد و دفاع هوشمندانه میتواند حتی بزرگترین شکارچیان را هم محتاط کند. در این ویدیو، لحظهای تماشایی از تقابل شیرها با خانوادهای از تشیها را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.
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