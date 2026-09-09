En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 761
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۳۵۶۷
کد خبر:۱۳۹۳۵۶۷
1399 بازدید
حیات وحش؛

سه شیر در برابر یک خانواده تشی و دیوار خارها

در حیات وحش آفریقا، حتی قدرتمندترین شکارچیان هم همیشه پیروز میدان نیستند. در این صحنه دیدنی از منطقه حفاظت‌شده مکوزه در آفریقای جنوبی، سه شیر که به یک خانواده تشی نزدیک می‌شوند، خیلی زود متوجه می‌شوند با یک شکار آسان روبه‌رو نیستند. تشی‌ها با کنار هم قرار گرفتن و نمایش یک دفاع هماهنگ، بدن‌های پوشیده از خار خود را به سدی خطرناک در برابر شیرها تبدیل می‌کنند. این رویارویی نشان می‌دهد در طبیعت، گاهی اتحاد و دفاع هوشمندانه می‌تواند حتی بزرگ‌ترین شکارچیان را هم محتاط کند. در این ویدیو، لحظه‌ای تماشایی از تقابل شیرها با خانواده‌ای از تشی‌ها را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
فیلم حیات وحش ویدیو شیر شیر آفریقایی تشی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟