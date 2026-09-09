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تعیین پاداش برای شمشیربازان مدال‌آور در ناگویا

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه ملی‌پوشان اسلحه سابر آماده تکرار موفقیت‌های قبل در بازی‌های آسیایی هستند گفت که مدال آوری در این بازی‌ها پاداش ویژه از طرف فدراسیون دارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۵۹
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رئیس فدراسیون شمشیربازی

به گزارش تابناک؛ علیرضا پورسلمان، با اشاره به پیگیری تمرینات شمشیربازان اسلحه سابر برای حضور در بازی‌های آسیایی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته بالاخره شرایط حضور دوباره آنها درکمپ تمرینی ترکیه مهیا شود. شمشیربازان مان شامگاه چهارشنبه عازم ترکیه می‌شوند و یک روز پیش از اعزام شان به ناگویا به کشور باز می‌گردند تا از تهران راهی محل بازی‌های آسیایی شوند.

وی با ابراز رضایت از وضعیت تمرینی ملی پوشان اسلحه سابر طی هفته‌های اخیر و شرایط آمادگی آنها خاطرنشان کرد: ترکیبی که قرار است در بازی‌های آسیایی شرکت داشته باشد در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. این ترکیب کاملا سرحال، خوب و آماده برای ورودبه بازی‌ها است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: با درایت محمد رهبری اتفاقات خوبی در تیم و میان بازیکنان افتاده است. علی پاکدامن و محمد فتوحی به عنوان بزرگتر و با تجربه تر، آماده هستند که به تیم جوان شده اسلحه سابر کمک کنند. مهمتر اینکه همه بازیکنان متحد و هم قسم شده‌اند که اتفاقات خوبی را درناگویا رقم بزنند و موفقیت‌های قبل که باعث خوش نامی اسلحه سابر شده بود را تکرار کنند. تیم با این هدف راهی ناگویا می‌شود.

پورسلمان با تاکید بر اهمیت مدال آوری در بازی‌های آسیایی و اینکه هر مدال روی موقعیت کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها تاثیرگذاشته و مهمتر اینکه باعث خرسندی دل ملت ایران می‌شود، گفت: به همین منظور و برای تقویت انگیزه بازیکنان جهت مدال آوری، برای این مهم پاداش تعیین کرده‌ایم. هنوز در مورد رقم پاداش به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم، قاعدتا در حد کمیته ملی المپیک نمی‌توانیم پاداش بدهیم، اما قصد داریم به اندازه نیمی از پاداش کمیته، به مدال آوران مان پاداش دهیم. این پاداش شامل هر دو بخش انفرادی و تیمی می‌شود.

«شرایط سنی بازیکنان ایران به گونه‌ای است که نسبت به دیگر تیم‌های حاضر در بازی‌های آسیایی میانگین سنی بالاتری دارد. با این شرایط بازهم می‌توان به نتیجه گیری و کسب مدال خوش بین بود؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: عملکرد و نتیجه گیری در شمشیربازی اصلا به سن وسال مربوط نمی‌شود. بازیکنی مانند ژیلاگی در سن بالا هم مدال آور بود. در المپیک پکن، تسالی درحالیکه سن کمی نداشت و بچه در بغل داشت روی سکو قهرمانی ایستاد.

وی در این زمینه ادامه داد: شمشیربازانی که به ناگویا اعزام می‌شوند، ترکیبی از باتجربه‌ها و جوان‌ها هستند. تیم بسیار خوبی داریم و مهمترین مسئله این است که همه یکدل و هم صدا شده‌اند که حتما در ناگویا موفق باشند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد وضعیت «کریستین بائو» و اینکه این مربی فرانسوی در ناگویا کنار تیم خواهد بود، گفت: صحبت‌های لازم را با او داشته‌ایم و گفتیم که می‌خواهیم کنار تیم باشد. حتی نام او در فهرست اعزامی کمیته ملی المپیک هم قرار دارد. بلیتش هم خریداری شده است. امیدوارم اتفاقی نیفتد و بائو را دربازی‌های اسیایی داشته باشیم.

منبع: مهر

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علیرضا پورسلمان فدراسیون شمشیربازی پاداش بازی های آسیا ناگویا
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