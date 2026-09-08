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هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به خدمه برخی نفتکش‌ها

نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی امریکا در حمله به نفتکش های جمهوری اسلامی ایران هشدار فوری صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۳۴
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2168 بازدید
نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابناک، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در پیامی اعلام کرد: 

هشدار فوری : با توجه به شرارت های ارتش تروریست امریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش های جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه   نفتکش ها در محدود اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنان هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگر گاه و چه در اسکله ها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف  قرار خواهند گرفت. 

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